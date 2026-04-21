8歲童挖到問荊草推斷「山下有黃金」　地質專家︰大機率含金

遼寧一名8歲男童孫典鋒近日與家人，前往大連莊河大營鎮附近山區爬山挖野菜時，透過學習到的知識興奮告訴父親，「爸爸，這座山下有黃金！」。孫先生聽聞後未當成玩笑，反而與孩子以AI比對驗證。對此，地質專家透露，相關跡象的確顯示該地有很高的機率含金，但仍需進一步勘探分析。
根據《半島晨報》，為了滿足孩子的探索慾望，這對父子沿著山脈仔細搜尋，並撿到數塊閃著光芒的岩石。經過AI助手再次識別，那些亮片確認為雲母。
孫先生表示，兒子現就讀小學二年級，對萬物充滿好奇且善於觀察，經常閱讀書籍或觀看科普影片學習感興趣的知識，當天在山區發現大片問荊草和含雲母的石塊。目前孫先生已將相關資訊上報給相關部門，目前正等待專業勘探單位的進一步確認是否有「金礦」。
遼寧省地質勘查院的專家王海鵬根據孫先生提供的畫面辨認後確認確實是問荊草和雲母。不過他指出，有問荊草並不必然代表有金礦存在，尤其當山體遠離已知礦區時，此植物更不是唯一的判斷依據。
王海鵬解釋，問荊草通常在重金屬富集的地方格外茂盛，一旦成為優勢草種，其他雜草便生長稀少。因此要藉助問荊草推斷地下是否藏有礦藏，關鍵在於它是否為優勢草種。且雲母片也並非尋找黃金的「專屬標誌」。他指出，孫先生發現的其實是黑雲母片，在許多普通岩石裡都能見到，單靠它無法斷定有金。
金礦常見「矽化褐鐵礦化岩石」
真正讓王海鵬認為比較有希望的是另一張照片中的「矽化褐鐵礦化岩石」。這種石頭表面常有鐵鏽色，質地堅硬，是金礦常見的伴生現象。結合問荊草優勢群落、黑雲母以及矽化褐鐵礦化岩石等多重線索，他判斷該地「大機率含金」，但還需等待專業單位的化學分析。
王海鵬最後提醒市民，無論誰發現類似線索，一定要上報相關部門。私自勘查、開採都是違法行為，會觸犯《礦產資源法》，切勿嘗試。
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