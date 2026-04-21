8歲童挖到問荊草推斷「山下有黃金」　地質專家︰大機率含金

遼寧一名8歲男童孫典鋒近日與家人，前往大連莊河大營鎮附近山區爬山挖野菜時，透過學習到的知識興奮告訴父親，「爸爸，這座山下有黃金！」。孫先生聽聞後未當成玩笑，反而與孩子以AI比對驗證。對此，地質專家透露，相關跡象的確顯示該地有很高的機率含金，但仍需進一步勘探分析。

根據《半島晨報》，為了滿足孩子的探索慾望，這對父子沿著山脈仔細搜尋，並撿到數塊閃著光芒的岩石。經過AI助手再次識別，那些亮片確認為雲母。

孫先生表示，兒子現就讀小學二年級，對萬物充滿好奇且善於觀察，經常閱讀書籍或觀看科普影片學習感興趣的知識，當天在山區發現大片問荊草和含雲母的石塊。目前孫先生已將相關資訊上報給相關部門，目前正等待專業勘探單位的進一步確認是否有「金礦」。