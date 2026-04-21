爆旋陀螺闖禍打爆紅酒遭揚言棄掉　兒子14年後揭亡父一直珍藏

爆旋陀螺熱潮在全球再次興起，台灣一名男子憶述14年前玩爆旋陀螺時，不慎打碎父親收藏的一樽紅酒，隨即換來「家法伺候」，父親當時更揚言要棄掉該枚爆旋陀螺。未料，男子日前整理家中雜物時，竟在工具箱內發現多枚屬於自己的爆旋陀螺，包括當年最愛的「天馬」陀螺，而且依然保存完好。
網民：父親留給你的最後一課
男子對「失而復得」感觸良多，隨後把事件放到社交平台分享，又透露生前任水電工的父親已於去年離世，詢問這些被父親默默保存十多年的爆旋陀螺，「這樣能算我爸留給我的遺產嗎？」不少網民都被事主父親的行為感動，認為做法顯示父親雖口出惡言，但最終卻不狠心棄置，「你爸希望你學到後果和責任，但卻不忍心拋棄你珍惜的東西」、「他捨不得丟掉你的最愛」、「因為他不忍心丟掉兒子的東西啊」、「這是他留給你的最後一課，學會負責任和讓你知道他依舊愛你。」
有其他網民就戲言，「他希望你用這顆戰鬥陀螺稱霸台灣」、「用他來戰鬥可以召喚出老爸嗎？」、「可能怕你再打破他的紅酒！其實他自己想玩陀螺也說不定」、「好好珍惜身邊的人事物，爸爸好有愛」、「這陀螺加了洋蔥嗎？」同時，有人就提到香港現時也十分流行爆旋陀螺，「不如你拿著這陀螺來香港戰鬥吧。」