爆旋陀螺闖禍打爆紅酒遭揚言棄掉　兒子14年後揭亡父一直珍藏

網民：父親留給你的最後一課

男子對「失而復得」感觸良多，隨後把事件放到社交平台分享，又透露生前任水電工的父親已於去年離世，詢問這些被父親默默保存十多年的爆旋陀螺，「這樣能算我爸留給我的遺產嗎？」不少網民都被事主父親的行為感動，認為做法顯示父親雖口出惡言，但最終卻不狠心棄置，「你爸希望你學到後果和責任，但卻不忍心拋棄你珍惜的東西」、「他捨不得丟掉你的最愛」、「因為他不忍心丟掉兒子的東西啊」、「這是他留給你的最後一課，學會負責任和讓你知道他依舊愛你。」