潛伏通風管道8小時兼換裝3次偷走148萬金飾　四川賊功虧一簣

四川崇州發生一起黃金竊案，金店內價值148萬元人民幣（約170萬港元）的金飾在一夜之間不翼而飛。經警方調查，涉案竊賊事先爬進消防通風管道潛伏9小時，更三次換裝進入店內及精準切斷閉路電視，最後功虧一簣。
赤腳切斷電源犯案
據《央視新聞》報道，商場閉路電視影片顯示事發當日凌晨3點14分，一名蒙面黑衣男子從金鋪隔壁開始行動，他手持膠袋隨後赤腳進入金鋪，再切斷電源，開始盜竊。直到上午9點30分，金鋪店員張女士來到店內，發現櫃台一片狼藉、部份金飾不見。初步估算，金鋪被盜的金飾總重量達1800多克，損失至少達140萬元人民幣。
由於該金鋪設置於商場內，並非獨立門店，平日保安措施完善，金店並未加裝鐵門。店員表示，關店後會將貴重金飾放入保險櫃，較小的金飾則留在櫃台，令竊賊有機可乘。警方接報後迅速成立專案組，鎖定疑犯蔣某行蹤，並在報案後僅用9小時便將其拘捕。
犯人曾參與商場工程
崇州市人民法院刑事審判庭副庭長李玉玲指出，蔣某因曾參與該商場的消防管道改造工程，對商場結構非常熟悉。他在金鋪失竊的前一天晚上，身著淺色上衣，攜帶消防圖則，潛伏在商場天花板的消防通風管道中近9小時，直到夜深時才行竊。
在行竊過程中，蔣某為了避免留下足跡，特意脫掉鞋子，並在商場內三次換裝，試圖混淆視聽。凌晨3點53分，蔣某在盜竊得手後，還偷了一對鞋，這一幕被商場的閉路電視拍下。最終，警方在蔣某剛剛銷贓後將其拘捕，並查獲剩餘的金飾及其他贓物。
法院認定蔣某以非法佔有為目的，採取秘密手段盜竊他人財物，價值達148萬元人民幣，構成盜竊罪。根據四川省的量刑規範，蔣某被判處有期徒刑10年6個月，並罰款6萬元人民幣。
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