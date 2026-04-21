潛伏通風管道8小時兼換裝3次偷走148萬金飾　四川賊功虧一簣

四川崇州發生一起黃金竊案，金店內價值148萬元人民幣（約170萬港元）的金飾在一夜之間不翼而飛。經警方調查，涉案竊賊事先爬進消防通風管道潛伏9小時，更三次換裝進入店內及精準切斷閉路電視，最後功虧一簣。

赤腳切斷電源犯案

據《央視新聞》報道，商場閉路電視影片顯示事發當日凌晨3點14分，一名蒙面黑衣男子從金鋪隔壁開始行動，他手持膠袋隨後赤腳進入金鋪，再切斷電源，開始盜竊。直到上午9點30分，金鋪店員張女士來到店內，發現櫃台一片狼藉、部份金飾不見。初步估算，金鋪被盜的金飾總重量達1800多克，損失至少達140萬元人民幣。