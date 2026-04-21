網傳故宮每年用60噸豬血辟邪 新書揭確有用豬血 真相是這樣

豬血在紫禁城建築中主要應用於名為「地仗」的關鍵工序。(互聯網)

早在網絡流傳的「故宮每年以60噸豬血辟邪」說法，近日再度引起關注。故宮古建部研究員周乾在其新出版著作澄清，相關傳言並不屬實，豬血確實有被使用，但與驅邪、宗教或任何神秘儀式毫無關聯。

故宮古建部研究員周乾在其新出版著作中指出，豬血是中國傳統木構建築工藝中，經長期實踐驗證的一種功能性材料。將新鮮豬血摻入特定比例的灰漿後，塗敷於木構件表面，可有效提升防潮能力與結構穩定性。當中的關鍵，在於豬血所含蛋白質與熟石灰於鹼性環境中產生交聯反應，顯著增強灰層的附著力與耐久度。