網傳故宮每年用60噸豬血辟邪 新書揭確有用豬血 真相是這樣

早在網絡流傳的「故宮每年以60噸豬血辟邪」說法，近日再度引起關注。故宮古建部研究員周乾在其新出版著作澄清，相關傳言並不屬實，豬血確實有被使用，但與驅邪、宗教或任何神秘儀式毫無關聯。
故宮古建部研究員周乾在其新出版著作中指出，豬血是中國傳統木構建築工藝中，經長期實踐驗證的一種功能性材料。將新鮮豬血摻入特定比例的灰漿後，塗敷於木構件表面，可有效提升防潮能力與結構穩定性。當中的關鍵，在於豬血所含蛋白質與熟石灰於鹼性環境中產生交聯反應，顯著增強灰層的附著力與耐久度。
並非出於信仰或超自然想像
周乾指出，這項技術並非出於信仰或超自然想像，而是匠人世代累積經驗後形成的建築智慧。但在流量驅動及獵奇敘事之下，這種嚴謹工藝知識卻被過度演繹，甚至被誤塑為帶有神秘色彩的「辟邪儀式」。
用於保護樑柱等核心木構件
豬血在紫禁城建築中主要應用於名為「地仗」的關鍵工序。該工序是為保護樑柱、立柱等核心木構件，在其表面建立多層防護結構。傳統上，匠人會按特定比例混合豬血、細磚灰、桐油與麻纖維，製成複合灰漿，層層塗敷於木材外部，形成致密而穩定的保護層。
周乾解釋，這種複合系統能有效抵禦雨水侵蝕，減少木材變形，亦具防蟲效果，可視為古代木構建築的「隱形防護裝甲」。若從現代材料科學角度理解，其運作原理完全符合生物材料工程概念：豬血中的蛋白質在鹼性條件下展開分子結構，與灰漿中的鈣離子結合，形成三維網狀結構，大幅提升整體內聚強度與環境耐受性。
豬血年均用量高峰僅約6噸 並非60噸
至於網絡盛傳的「每年使用60噸豬血」說法，周乾直言屬於嚴重失實。根據故宮工程檔案，實際在大型修繕工程中，豬血年均用量高峰僅約6噸左右，並非傳言所稱的十倍規模。更重要的是，「地仗」屬一次性施工工序，完成後即成為建築不可分割的一部分，並不存在年度重複塗刷的情況。