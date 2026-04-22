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中國
出版：2026-Apr-22 11:14
更新：2026-Apr-22 11:14

郴州/林州/彬州各有靚景點 山水交融與千年絲路

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郴州/林州/彬州各有靚景點 山水交融千年絲路

郴州/林州/彬州各有靚景點 山水交融千年絲路

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中國地名繁多，其中不乏字形相似、容易搞混的例子。像林州、彬州、郴州這三個地方，乍看宛如三胞胎，卻分屬不同省份，擁有截然不同的地理風貌與人文底蘊。今天就帶大家一一分辨，解鎖它們的獨特魅力。

文章出處：「當代中國」網站

河南林州：天渠峽谷鑄奇觀

林州隸屬於河南省，是個藏在太行山東麓的縣級市，地處晉、冀、豫三省交界處，得天獨厚的地理位置讓它兼具三省風情。

這裏最具代表性的景點，便是雄壯的太行山大峽谷。峰巒曡嶂、峭壁如削，紅色的岩石與翠綠的植被交相輝映，形成了雄、險、奇、秀的自然景觀。走進大峽谷，飛流直下的瀑布、蜿蜒曲折的溪流、幽深險峻的峽谷，一步一景，宛如走進了大自然雕琢的畫卷。

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除了天然奇觀，林州亦是「人工天河」紅旗渠的故鄉。早於上世紀六十年代，林州人民便在懸崖峭壁上開鑿出紅旗渠，用堅韌與汗水鑄就了不朽的精神豐碑，與雄奇山水融為一體，讓這座城市既有自然靈秀之美，更有歷史沉澱之韻。

延伸閲讀：河南與河北以黃河為界？不對了｜神州冷知識

位於林州太行山巔的太行天路景區，全長約30公里，是俯瞰太行山風光的絕佳位置。（圖片來源：視覺中國） 桃花谷，林州太行山大峽谷核心山谷之一，這裏坐落了高346米的亞洲第一高瀑布，沿山谷流下的溪水跌落成瀑，瀑落成潭，將山、谷、潭、洞等景觀串聯起來，盡顯山靈水秀之美。（圖片來源：視覺中國） 紅旗渠是河南林州人民在太行山腰開鑿的「人工天河」，歷時10年建成，解決了當地千年乾旱，被譽為世界第八大奇迹。（圖片來源：視覺中國）

湖南郴州：山水交融藏詩意

坐落於湖南省東南部的郴州（「郴」讀音：心），是一座獨具韻味的城市。「郴」一字，最早可以追溯至秦朝的郴縣，承載着數千年的歷史底蘊。

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郴州地處南嶺山脈及羅霄山脈交錯之地，更是長江水系和珠江水系的分流出，因此獨特的地理環境孕育了豐富多樣的自然美景。

這裏有碧綠如翡翠的湖水、色彩絢麗的丹霞地貌、鬼斧神工的溶洞、險峻壯麗的峽谷，還有鬱鬱蔥蔥的森林，四季風光各有千秋，仿佛一幅流動的山水詩畫，每年吸引無數遊人奔赴這場山水之約。

郴州最具代表性的自然美景，當屬小東江。每到清晨或傍晚，江面便會籠罩起一層輕紗般的晨霧，薄霧纏繞着青山綠水，漁夫撑着小船在霧中穿梭，撒網的瞬間如入仙境，素有「人間仙境小東江」的美譽，是郴州山水風光中最動人的一筆。

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湖南郴州小東江以晨霧瀰漫、漁夫撒網聞名，宛如水墨仙境。（圖片來源：視覺中國） 高椅嶺位於湖南郴州，由飛天山、便江、程江淥水組成，擁有獨特的紅岩丹霞地貌，山脊狹長險峻，碧水環繞，形如神龍俯臥。（圖片來源：視覺中國） 莽山，位於湖南郴州宜章縣最南端，海拔高逾1,900米，集峰奇林秀、雲海翻湧等壯美景色，是湖南省第一個自然景觀區。（圖片來源：視覺中國）

陝西彬州：千年絲路繹風情

彬州隸屬於陝西省咸陽市，坐落於該市西北部，其名歷史悠久，可追溯至西魏時期的南豳州，唐玄宗時期改為邠州，因「邠」字生僻，於1964年正式更名為彬縣，後撤縣設市成為彬州市。

作為甘肅平涼、陝西寶雞、銅川、咸陽的幾何中心，彬州是連接秦隴的咽喉要道，更是古絲綢之路的必經之地。千百年來，往來的商隊、使者在此駐足，讓這裏匯聚了多元的文化與商業氣息，素有「絲路明珠」的美譽。

彬州的千年底蘊，可以在大佛寺石窟中窺探一二。大佛寺始建於唐代，是古絲路上的重要佛教文化遺迹，也是陝西省境內規模較大的佛教石窟群之一。寺內最為壯觀的便是大佛窟，窟內的釋迦牟尼坐像高達20餘米，依山而鑿，面容莊嚴慈祥，衣紋流暢自然，體現了唐代高超的雕刻技藝。

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寺內還有眾多小型石窟、碑刻與壁畫，每一件都承載着千年的佛教文化與絲路文明，與彬州的絲路風情相得益彰，成為見證這座城市千年滄桑的重要標誌。

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位於陝西彬州的大佛寺石窟，始鑿於北朝，唐代時期最為興盛，共有130多個石窟，坐擁20米高的阿彌陀佛與千餘尊精美造像，為關中第一奇觀。（圖片來源：視覺中國） 除了泉州，在彬州也有一座開元寺塔。開元寺塔高47米，為磚木結構樓閣式古塔，始建於北宋年間，又稱「彬縣塔」。（圖片來源：視覺中國） 彬州種植柿子的歷史悠久，每年秋冬時節，所到之處都會看到林林種種的柿子樹，與黃土高原互相輝映，別有一番風味。（圖片來源：視覺中國）

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