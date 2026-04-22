樊振東矽谷訪黃仁勳　贈簽名乒乓球拍

樊振東於4月21日在社交平台更新動態，分享他在美國加州Google總部參觀時，與霸王龍化石的自拍照。這名乒乓球好手及後再分享自己與黃仁勳的合照，黃仁勳手持一個樊振東簽名的桌球拍，樊振東則豎起手指公。英偉達副總裁Vladimir Troy也發布與樊振東的合照，稱樊振東為「最偉大的乒乓球運動員之一」。

黃仁勳曾獲得美國一項乒乓球賽第3名，他曾表示，「我特別喜歡打乒乓，我太喜歡乒乓了，我天天都想打。周末的時候我就在乒乓球球會的地板上睡覺，這樣我就可以一直都在那打球。」對於此次交流，乒乓球教練吳敬平形容意義深遠，「一球，一芯，一世界。雙向頂配，自帶高光。」

現年29歲的樊振東是知名乒乓名將，他與馬龍是中國男子桌球史上「唯二」集奧運、世界錦標賽、世界盃、亞運會、亞洲錦標賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」選手，其中樊振東2018年首次登頂國際桌總男單世界排名第一。