深圳山姆烏冬麵吃出蛆蟲　熟客不滿只賠400蚊轟傲慢

深圳福田香蜜湖山姆會員店近日爆出食安事件。做了十多年會員的廖先生近日購買一款韓式泡菜烏冬麵，售價79.9元(人民幣、下同)一箱，其子女食用時竟發現蛆蟲(網上圖片)

深圳福田香蜜湖山姆會員店近日爆出食安事件。做了十多年會員的廖先生近日購買一款韓式泡菜烏冬麵，售價79.9元(人民幣、下同)一箱，其子女食用時竟發現蛆蟲，當場嘔吐。事發後他聯繫門店處理，沒想到門店直接提出400元賠償。他認為這樣的處理方式「很傲慢」。事件曝光後，山姆門店副經理親自約見廖先生，並賠償1000元現金外加贈送兩箱藍莓。

副經理親自約見 最終賠千元

廖先生表示，本月12日在福田山姆店消費逾1600元，購買包括該款烏冬麵在內的日用品。本月17日，子女吃麵時吃第二口即發現蛆蟲，「當場就吐了」。廖先生稱自己是十多年的山姆會員，一直信任其品質。事發後聯絡門店，客服最初僅提出400元賠償，令他感到「非常傲慢」，「愛要不要」的態度讓他失望。

正排查蟲源

事件曝光後，山姆門店態度出現轉變。據最新報道，山姆副經理親自約見廖先生解釋，並賠償1000元現金，外加贈送兩箱藍莓。山姆表示「對此事件給會員帶來的困擾與不便深表歉意」，已第一時間對全國各門店同款預包裝商品進行核查，暫未發現異常，並安排第三方機構對生產廠家進行全鏈路調查。廖先生指副經理態度較好，認為作為大品牌應正視客戶期望，做好食品安全把關。