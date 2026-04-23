近視一年間由700度急增至900度 「鏡片左右倒轉」河南眼鏡店與家長各執一詞

河南南陽一名母親近日控訴，其子女在眼鏡店配眼鏡時疑遭誤鏡片左右倒轉安裝，導致子女近視度數在短短一年內從675至700度惡化至900多度，引發外界質疑該店鋪專業。涉事台主回應「不會推卸責任」，但僅願退款或重新配一副新眼鏡，拒絕承擔視力損傷責任，雙方說法出現明顯落差。 責任歸屬成爭議 業者、家長各執一詞 據《大參考》報道，該名孩童原本近視已屬高度數，右眼近視約675度及75度散光、左眼近視約700度及75度散光。家長指控自子女配戴該副眼鏡後，度數在一年內快速上升至900多度，遠超一般成長變化，直到在另一間眼鏡店再驗眼時，才發現先前的鏡片被左右倒轉。

針對事件爭議，涉事眼鏡店台主表示店內設有檢驗流程，強調交到客人手上時，鏡片沒有問題，可能是消費者配戴時鏡片脫落，自行裝回鏡片時失誤，但無法提供完整原始裝配紀錄作為證據。

家長則反駁，指出該副眼鏡購買後未曾維修或更換，認為人為錯誤可能性不高；另因眼鏡框為水滴型設計，左右鏡片外觀相似，即使裝錯也不易察覺，或成為關鍵。 目前眼鏡店僅提出退款或重新配一副新眼鏡方案，拒絕對視力惡化後果負責，引發外界對配鏡流程與把關的討論。 有關鏡片左右倒轉的影響，醫學觀點指出，若左右鏡片錯置，可能導致光學中心偏移，使雙眼無法正常對焦。長時間配戴下，眼睛需持續調節以適應錯誤屈光狀態，易造成視覺疲勞，甚至可能加速近視加深。