泰國潑水節｜廣東女遭拐賣至緬甸詐騙園區　付贖金後仍未獲釋

據《揚子晚報》報道，該名女學生小陽（化名）就讀廣東一間大學，於4月10日由廣州飛往泰國，原本計劃參加潑水節並旅遊數日，而且早已購買4月15日回程機票。她於4月10日下午落機後，接機的「朋友」未出現，隨即遭陌生男子帶走。

廣東一名女大學生日前赴泰國參加潑水節，一落飛機就遭綁架，疑似被轉賣至緬甸詐騙園區。其家屬緊急籌措3萬泰達幣（約20多萬人民幣）支付贖金，對方卻一再拖延放人，事件曝光後引發關注，警方已立案調查。

落機即被拐走 未有參與潑水節

家屬指出，小陽之後被輾轉帶往緬甸邊境三佛塔地區，疑遭轉賣至詐騙園區。直到4月13日凌晨，一名高中同學察覺異樣通報家人，事件才曝光。

小陽父親表示，當時多次聯繫女兒時，一名自稱「好心哥哥」的男子接聽，聲稱已花2.9萬泰達幣將人「買下」，要求家屬支付3萬泰達幣贖人，並威脅不得報警，否則小陽或遭轉賣甚至面對性侵風險。