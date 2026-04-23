亞航中國女子機艙滋事　南方航空否認旗下空姐

在周三凌晨，一架從重慶飛往吉隆坡的亞航航班，因為機上的一位女子與乘客爭吵，及後空中服務員介入調停不果，最終需要機長召喚機場警察將女子帶下飛機，令飛機延誤近2個小時。根據網上的影片，女子清楚地表示自己是南方航空的空姐，指控亞航空中服務員不用中文與她交談。南方航空回應內地媒體查詢時表示「經核實，涉事人員不是我司員工，與我司無任何關聯。」否認女子為航空公司的空姐。

亞洲航空（Air Asia）周三（22日）凌晨發生的「機鬧」事件，涉事女子雖然一度自稱南方航空的空姐，不過南方航空向內地媒體澄清，女子並非公司的員工。而據報女子在內地社交平台發放「保證書」，稱事件只是「小事」，並稱自己獲得「兩次掌聲」。

女子自稱「獲得全場兩次掌聲」

在內地的抖音平台，亦有疑為女子的「保證書」。在信件中她承認在飛機上因為打電話的聲量問題，與另一女乘客口角，批評亞航的空中服務員介入後「火上加油」，指作為國際航班，面對她作為中國人的乘客應該使用中文。而她雖然承認自己錯誤，但卻自稱「獲得全場兩次的掌聲」。

在社交平台Threads及Instagram上，分別有其他乘客以及空中服務員對事件的解說。其中一名馬來西亞女乘客指女子是因為與乘客口角後，被對方拍下，期間自稱「肖像權」，要求對方刪除相片，在空中服務員介入後，因為空中服務員本身不懂中文，因此以國際語言的英語溝通，反而女子更大發雷霆。據乘客表示，空中服務員其後向其他乘客解釋了將女子趕下機的原因，是擔心她會造成航機的飛行安全。而網民就留意到，在飛機上的乘客，多數是在抱着「睇戲」的心態在看這女子在吵鬧。