梅毒︱工程師半年內行路不穩懷疑妻子出軌 源自20年前染病

湖南一名52歲工程師近半年性情大變，不僅情緒起伏劇烈、頻頻懷疑妻子外遇，甚至攻擊對方，近3個月更伴隨步態不穩、手部顫抖與記憶力衰退等症狀。家屬原以為他患上精神疾病或失智症，最終確診為晚期梅毒，醫生提醒，此類疾病潛伏期可長達數十年，若延誤治療恐造成不可逆腦部損傷。

性情突變易怒多疑、行路不穩

據《瀟湘晨報》報道，該名男子（化名老李）原本個性溫和，近期卻判若兩人。家屬表示，他變得易怒和多疑，更會無故責罵甚至動手，生活功能也逐漸退化，包括行路搖晃、手震及經常迷路等。