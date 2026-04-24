AI衝擊內地影視圈 28歲「短劇霸總」無戲拍回鄉做農夫

隨著AI技術快速發展，內地影視產業正面臨結構性變化。28歲「短劇霸總」男演員張小磊，原本月入達2-3萬人民幣，卻在農曆新年後因真人短劇需求大減，無戲可拍，最終回鄉務農，引發外界關注AI對表演產業的衝擊。

據《紅星新聞》報道，張小磊（藝名）出生於1998年，2023年底投入網絡短劇拍攝，短短幾年演出達一、兩百部作品。不過他透露，2026年農曆新年後工作機會明顯銳減，「近乎接不到戲拍」，只好回到甘肅老家改種農作。

溫室種植仍未回本

張小磊表示，自己從小熟悉農務，目前投入溫室大棚種植，但成本不低。光是大棚租金每公尺就需160元人民幣，前期投入達約40萬元人民幣，至今仍未回本。他感嘆，「媽媽當年靠種田供我讀書，沒想到畢業後還是回來種田，像是一個循環。」對於未來，他抱持彈性態度，表示若有戲拍仍願意回到演藝圈，「有戲就拍，沒戲就當農夫」。