AI衝擊內地影視圈 28歲「短劇霸總」無戲拍回鄉做農夫

隨著AI技術快速發展，內地影視產業正面臨結構性變化。28歲「短劇霸總」男演員張小磊，原本月入達2-3萬人民幣，卻在農曆新年後因真人短劇需求大減，無戲可拍，最終回鄉務農，引發外界關注AI對表演產業的衝擊。
據《紅星新聞》報道，張小磊（藝名）出生於1998年，2023年底投入網絡短劇拍攝，短短幾年演出達一、兩百部作品。不過他透露，2026年農曆新年後工作機會明顯銳減，「近乎接不到戲拍」，只好回到甘肅老家改種農作。
溫室種植仍未回本
張小磊表示，自己從小熟悉農務，目前投入溫室大棚種植，但成本不低。光是大棚租金每公尺就需160元人民幣，前期投入達約40萬元人民幣，至今仍未回本。他感嘆，「媽媽當年靠種田供我讀書，沒想到畢業後還是回來種田，像是一個循環。」對於未來，他抱持彈性態度，表示若有戲拍仍願意回到演藝圈，「有戲就拍，沒戲就當農夫」。
AI短劇爆發 成本大降產量暴增
近年內地AI短劇快速崛起，對傳統影視製作帶來巨大衝擊。根據中國媒體報道，AI仿真人短劇佔比從2025年的7%，大幅增長至38%，每日新作品數量上千部，成長速度驚人。
業界指出，AI技術大幅降低製作門檻。過去每分鐘動畫製作成本約需人民幣3000至4000元人民幣，如今透過AI工具已降至500至600元左右人民幣；製作團隊也從過去動輒數十人，縮減至5至7人，甚至出現「一人劇組」，靠電腦與AI軟體輔助即可完成整部作品。
目前約有八成AI短劇從業者來自網路與遊戲產業，憑藉技術優勢快速切入市場，改變傳統影視製作模式。
真人演員受衝擊 產量腰斬、接案困難
AI浪潮令不少真人演員面臨生存壓力。有數據顯示，今年農曆新年後真人短劇製作量大幅下滑約50%，不少演員即使過去收入不錯，仍出現長時間無戲可拍、收入歸零的情況。
業界人士分析，認為未來影視內容將朝「低成本、高效率、個人化」方向發展，具備創意與AI技術能力的跨領域人才，將更具競爭力；而傳統依賴表演與拍攝經驗的從業員，勢必需要轉型以因應產業變局。
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