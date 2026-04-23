中國專題｜人形機械人半馬速度快過人類 意味人類將被淘汰？

北京日前舉辦第二屆人形機械人(內地稱機械人)半馬，結果令人喜出望外，三甲機械人跑手成績都快過人類。外界留意到不少機械人明明是同款，卻分別參賽，背後其實大有原因——旨在測試不同技術。這也反映機械人跑績快於人類，也不代表其「戰勝」了人類，皆因「快」並不代表一切。 本月19日，在北京經濟技術開發區(簡稱「北京亦莊」)，約1.2萬名人類跑手與逾100支機械人隊伍的逾300台機械人聚首於「2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」，在約21公里的賽道上較量。機器人的外觀和表現不一，有的風馳電掣，有的踱步前行，有的高大靈活，有的迷你可愛。

比人類半馬世界紀錄快近7分鐘 短短一年間，人形機械人的半馬成績從2小時40分42秒躍升至50分26秒，時間縮短三分二，甚至比人類半馬世界紀錄快近7分鐘。不少人形機械人廠商及投資者對隊伍成績大躍進一點也不意外，甚至認為超越人類紀錄是在「情理之中」。其中一個重要原因是，作為第二屆賽事，今次比賽的備賽時間長達一年，較去年部分隊伍只有不足一個月時間備戰長得多，而且主力隊伍今年的資源投放程度也今非昔比。 可自主奔跑機械人增至近40%

人形機械人是人工智能、工業製造、通訊應用及材料研發等領域技術的「集大成者」，得益於國家科研優勢、製造業能力以及產業和供應鏈配套等。今年機械人跑手能力大幅進化：去年參賽機械人基本上都有人遙控，但今年不少都已可自主奔跑，佔比迫近40%，參賽數量、參與範圍以及技術類型，也創歷史新高，國際賽隊涵蓋德國、法國、葡萄牙及巴西等。 今次奪冠的機械人「閃電」，其脫胎於內地一家消費電子廠商榮耀，開發團隊逾200人，不少來自手機團隊。大功率電機、高性能續航電池、散熱技術和材料、輕量化結構以及穩定性等技術優勢，加上符合空氣動力學的外形、適合跑步的大髖關節等特殊設計，令這款機械人成為名副其實的「比賽級專業跑手」。若日後亦莊半馬賽道及規則不變，隨著機械人軟硬件技術研發迭代，持續刷新半馬紀錄將是必然。

賽道及規則經精心設計 賽事「人機共跑」的形式、加上機械人的人形外觀，令賽事看來是一場「機械人VS人類」的較量，但賽事初衷並非如此，而是透過設定基礎場景、借助體育賽事公平競爭，來搭建一個有利於推動機械人技術及產業發展的「驗證平台」。 今屆賽道融合了平地、斜路、彎路及窄路等10幾種地形，考驗機械人的動作控制及能源管理效率。12個左彎、10個右彎，以及近90度角急彎等，要求機械人具備厘米級的路徑規劃及平衡能力。此外，賽道中有5處變窄路段以及1處障礙，模擬城市道路的突發狀況，考驗機械人的環境感知及自主決策水平。

在賽事中，有機械人跑到欄杆附近會稍微遲疑，須調整方向繼續出發；有機械人在半路摔倒，被團隊人員扶起繼續前進；有的中途被迫「休息」，被團隊包圍著更換電池及噴水降溫；還有的不幸摔倒，被抬離場。 遙控完成賽事 衝線成績需乘以1.2 本屆賽事在規則設計方面亦經過深思熟慮，人類跑手的衝線成績等於其完賽成績，但若機械人是以遙控方式完成賽事，其衝線成績需乘以1.2，才是完賽成績，畢竟日後機械人在工作中不能完全依賴遙控。因此，賽事不像人類比賽般一味只看速度。這可從各個頒給機械人跑手的獎項看到幾個關鍵，除了最快速度，還有最佳續航、最佳步態，以及最佳人氣等獎項，這代表了機械人產業發展需百花齊放、發展不同技術。

北京星動紀元科技有限公司參賽團隊表示，馬拉松是機械人在開放環境下實時應對複雜路況的實戰演練，也是對其自由度、全身關節系統耐久性的極限檢驗，「這場賽事的意義，遠不止成績與排名，這是機器人特殊的『考場』。」 業界人士認為，人形機械人將更多在枯燥重覆、危險及髒亂環景中普及運用。例如去年奪冠的人形機械人「天工」，賽後實現產品化，擔任起室外配電站的巡邏工作。 同款機械人分屬不同隊伍 測試不同性能 在開源開放趨勢推動下，人形機械人產業技術門檻逐步降低，初創團隊及個人開發者毋須由零開始研發整套系統，而可基於已趨成熟的機械人本體，進一步開發軟件及應用方案。這也解釋了為何今年比賽中，有大量同款機械人分屬不同隊伍，外形大致相同，卻在動作控制技術及比賽策略上各有差異，這其實是反映產業生態日趨多元化。

人形機械人的研發目的，是讓其成為人類可靠助手，它們在同一場景及起跑線上，以快於人類的時間完成賽事，不應單純被理解為「戰勝人類」，而是體現出技術及產業的快速進步。內地「十五五」規劃綱要提出要前瞻布局未來產業、要推動「具身智能」(包括人形機械人)等成為新的經濟增長點。中國電子學會預測，中國的人形機械人市場規模，2030年有望達到約8,700億元人民幣。