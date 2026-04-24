丈夫出軌後勒死妻棄屍2百公里外 被判無期徒刑

廣東省中山市傳情殺命案，一名44歲女子與51歲丈夫再婚，但結婚僅5個月，就因男方涉嫌婚外情、財務糾紛爆發激烈衝突，女子最終被丈夫掐頸殺害，再棄屍行李箱，法院一審判處丈夫無期徒刑，死者家屬不服提出上訴。

《瀟湘晨報》報道，根據判決書指出，遇害女子李敏來自湖南省常德市，她與廣東省韶關市51歲男子張勇結婚，雙方皆為再婚，婚後共同居住於中山市。張勇被捕前，任職於人壽財產保險中山中心支公司高層。

2025年7月15日上，兩人因男方涉嫌婚外情、財務問題爆發爭執，張勇情緒失控徒手掐住李敏脖子，導致其窒息身亡。事後他將李敏屍體棄置行李箱，再駕車到2百公里外一處偏僻水域棄屍。