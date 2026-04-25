浙江男214萬買入萬呎「豪宅」　實為游泳池浴廁慘變水魚

綜合內媒報道，這名閆（音同閻）姓男子表示，2024年2月27日，他和幾名從事房地產經紀的朋友喝茶聊天時，得知寧波市海曙區法院正拍賣一處法拍房，土地面積超過3百坪（約1.07萬平方呎），地點位於溪口鎮「美齡山莊」內，環境優美，適合養老，他興趣濃厚參與競標，最終以214萬人民幣成功拍下。

浙江省寧波市一名57歲男子，想替自己買一處住宅養老，花214萬元人民幣（約245萬港元）拍下一處位於蔣介石故居對面法拍屋，豈料竟是社區公廁與更衣室，氣得直呼「根本住不了」。

豈料他到場一看，發現竟是游泳池配套的男女更衣室及男女廁所。閆男坦言，當時沒有時間實地查看，也沒仔細閱讀公告中的提醒內容。

「根本不屬於私人財產」

他指出，事後還特地致電承辦法官確認是否能作為住宅使用：「法官告訴我，沒有問題，不然法院也不會用來司法拍賣。」然而，當他辦妥過戶，卻遭警衛阻止進入，雙方爆發衝突。

美齡山莊一名住戶透露，該處是社區泳池公廁：「這麼多年一直是全體業主共用，根本不屬於私人財產。」質疑法院疏失，閆男無奈地說：「我所有款項都付清了，房產證也有，現在卻不知道到底該找誰解決。」

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