中國文物｜龍首青銅灶可同時蒸、炒、煮 2000年前廚房黑科技內蒙古出土

中國文物｜龍首青銅灶：2000年前廚房黑科技 內蒙古出土

龍首青銅灶有三釜一甑（粵語音同贈）。甑，是古代蒸食用具，底部有許多透蒸氣的孔格，如同現代的蒸籠；釜，也就是今天的鍋。只要從灶門加入柴火，三個爐頭就可以齊開，蒸、煮、炒一氣呵成，高效便捷。

從設計上看，龍首青銅灶的灶身長、灶門窄、煙囪高，都是為助燃旺火、最大化利用熱能而設，盡顯古代匠人的設計智慧與鑄造技藝。 反映當時青銅冶煉水平 一灶三鍋的布局，反映了漢代飲食種類的豐富；從形制和體量上看，體現了當時高超的青銅冶煉水平；以龍首為飾，則表明了主人對龍圖騰的崇拜。

龍首青銅灶並非日常所用，而是陪葬品，可以將它理解成現實生活灶具的模型，主要用來再現逝者生前的飲食起居場景。 作為典型的中原文化產物，龍首青銅灶出現在北疆內蒙古墓葬中，這說明了在漢代內蒙古尤其是呼和浩特，已是多民族聚居之地，生動反映出當時各民族交流交融的歷史。