兩屆奧運金牌 中國羽協主席張軍涉嚴重違紀違法受查(更新)

【4月29日更新】中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、江蘇省紀委監委今日(4月29日)表示，中國羽毛球協會主席、南京體育學院副院長張軍涉嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省南通市監察委員會監察調查。
內地傳媒4月24日引消息報道，兩屆奧運會羽毛球混雙金牌、中國羽毛球協會主席、南京體育學院副校長張軍被紀監部門調查，與外界失去聯繫已超過10日。內媒連續多日多次撥打張軍的手機，一直處於關機狀態。
知情人士透露，張軍所涉事項主要與其在中國羽毛球協會任職時的事情相關，部分亦涉及到他在江蘇的工作。在張軍失聯之後，他的近親屬還曾向江蘇省體育局詢問了關於他的情況。中國羽毛球協會辦公室和南京體育學院黨政辦的工作人員則回應稱，不了解張軍的情況。
資料顯示，張軍曾是中國最知名的羽毛球運動員之一，1977年11月出生於江蘇蘇州，先後練習過體操、游泳等多個體育項目，最後選擇了羽毛球。至1996年，19歲的張軍入選國家隊。2000年悉尼奧運會期間，他與來自湖北武漢的女將高崚拍檔，奪得中國首枚羽毛球奧運會混雙金牌，兩人在2004年雅典奧運會上成功衞冕金牌。他2018年當選中國羽毛球協會副主席，翌年任中國羽毛球協會主席至今。