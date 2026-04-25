兩屆奧運金牌 中國羽協主席張軍涉嚴重違紀違法受查(更新)

知情人士透露，張軍所涉事項主要與其在中國羽毛球協會任職時的事情相關，部分亦涉及到他在江蘇的工作。在張軍失聯之後，他的近親屬還曾向江蘇省體育局詢問了關於他的情況。中國羽毛球協會辦公室和南京體育學院黨政辦的工作人員則回應稱，不了解張軍的情況。

資料顯示，張軍曾是中國最知名的羽毛球運動員之一，1977年11月出生於江蘇蘇州，先後練習過體操、游泳等多個體育項目，最後選擇了羽毛球。至1996年，19歲的張軍入選國家隊。2000年悉尼奧運會期間，他與來自湖北武漢的女將高崚拍檔，奪得中國首枚羽毛球奧運會混雙金牌，兩人在2004年雅典奧運會上成功衞冕金牌。他2018年當選中國羽毛球協會副主席，翌年任中國羽毛球協會主席至今。