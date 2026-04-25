中國訓練兩名巴基斯坦太空人　最快10月登天宮太空站

中國載人航天工程辦公室24日宣布，首批外籍太空人選拔已於4月上旬完成，來自巴基斯坦的兩名候選人，近期以預備太空人身份來中國受訓，未來其中一人有望以載荷專家身分執行任務，成為首位進入中國太空站的外籍太空人。
首批外籍太空人選拔完成
據官方《新華社》引述，入選者分別是阿里（Muhammad Zeeshan Ali）與達烏德（Khurram Daud），兩人將與中國太空人共同接受系統性訓練，內容涵蓋航天器操作、太空環境適應、任務協同等核心科目，並須通過各項考核，方具備執行飛行任務資格。
巴基斯坦方面亦同步釋出相關進展，據巴基斯坦《黎明報》（Dawn）報道，兩人在伊斯蘭堡接受總理謝里夫（ Shehbaz Sharif）接見後，隨即啟程赴中國，並於24日抵達北京展開訓練行程。
去年2月簽合作協議
巴基斯坦政府資訊與廣播部官網發布影片，稱該任務目前計劃於2026年底發射，巴籍太空人將與中國太空人在10月一起啟程「飛天」登「天宮」，並在軌開展許多有益的空間科學實驗。
事實上，中巴航天合作早有布局。2025年2月，雙方於伊斯蘭堡簽署航天合作協議，啟動巴基斯坦太空人選拔與訓練計劃，並規劃參與中國太空站飛行任務。此次外籍航天員選拔結果出爐，被視為該合作機制的重要里程碑，也象徵中國太空站國際合作邁入實質運作階段。
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