熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Apr-25 17:15
更新：2026-Apr-25 17:15

中國訓練兩名巴基斯坦太空人　最快10月登天宮太空站

分享：
兩名巴基斯坦太空人達烏德（左）、阿里（右）赴中國受訓。（圖／翻攝巴基斯坦政府官網）

兩名巴基斯坦太空人達烏德（左）、阿里（右）赴中國受訓。（圖／翻攝巴基斯坦政府官網）

adblk4

中國載人航天工程辦公室24日宣布，首批外籍太空人選拔已於4月上旬完成，來自巴基斯坦的兩名候選人，近期以預備太空人身份來中國受訓，未來其中一人有望以載荷專家身分執行任務，成為首位進入中國太空站的外籍太空人。

首批外籍太空人選拔完成

據官方《新華社》引述，入選者分別是阿里（Muhammad Zeeshan Ali）與達烏德（Khurram Daud），兩人將與中國太空人共同接受系統性訓練，內容涵蓋航天器操作、太空環境適應、任務協同等核心科目，並須通過各項考核，方具備執行飛行任務資格。

adblk5

巴基斯坦方面亦同步釋出相關進展，據巴基斯坦《黎明報》（Dawn）報道，兩人在伊斯蘭堡接受總理謝里夫（ Shehbaz Sharif）接見後，隨即啟程赴中國，並於24日抵達北京展開訓練行程。

兩人將與中國太空人共同接受系統性訓練。（資料照／央視） 科大牽頭研製的探測儀載荷，有望成為香港特區首項跟隨天舟貨運飛船登上中國「天宮」太空站，展開研究與應用的載荷。(示意圖) 兩個平均年齡不到40歲的「飛天組合」在「天宮」會師，並拍下「全家福」。(微博) 天宮太空站 順利升空 開啟半年太空之旅 神十七航天員進駐「天宮」 中國航天大躍進 烏電子戰抗俄軍威脅 盤點2022年全球4大科技要聞

去年2月簽合作協議

巴基斯坦政府資訊與廣播部官網發布影片，稱該任務目前計劃於2026年底發射，巴籍太空人將與中國太空人在10月一起啟程「飛天」登「天宮」，並在軌開展許多有益的空間科學實驗。

事實上，中巴航天合作早有布局。2025年2月，雙方於伊斯蘭堡簽署航天合作協議，啟動巴基斯坦太空人選拔與訓練計劃，並規劃參與中國太空站飛行任務。此次外籍航天員選拔結果出爐，被視為該合作機制的重要里程碑，也象徵中國太空站國際合作邁入實質運作階段。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務