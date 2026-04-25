中國訓練兩名巴基斯坦太空人　最快10月登天宮太空站

中國載人航天工程辦公室24日宣布，首批外籍太空人選拔已於4月上旬完成，來自巴基斯坦的兩名候選人，近期以預備太空人身份來中國受訓，未來其中一人有望以載荷專家身分執行任務，成為首位進入中國太空站的外籍太空人。

首批外籍太空人選拔完成

據官方《新華社》引述，入選者分別是阿里（Muhammad Zeeshan Ali）與達烏德（Khurram Daud），兩人將與中國太空人共同接受系統性訓練，內容涵蓋航天器操作、太空環境適應、任務協同等核心科目，並須通過各項考核，方具備執行飛行任務資格。