LABUBU被指含新疆棉恐被禁　泡泡瑪特研按美國市場換料

近年在全球掀起收藏熱潮的內地潮玩公仔「Labubu」，近日捲入供應鏈爭議。外媒調查指出，部分產品所使用的棉花原料，來自新疆地區，恐涉及美國禁止進口的「強迫勞動」產品，引發國際關注。
據《紐約時報》報道，這項檢測是去年由總部位於華盛頓的非營利組織「維吾爾運動」（Campaign for Uyghurs）進行，依棉花同位素特徵從而辨識不同產地，當時發現來自Labubu玩偶的樣本含有新疆種植的棉花。
《紐約時報》又再覆檢
隨即向美國海關與邊境保護局提交了關於泡泡瑪特（Pop Mart）使用新疆棉以及其中國工廠涉嫌其他勞工違規的信息，該機構負責執行進口禁令。美國海關與邊境保護局未回應置評請求。
此外，去年年底該報從多家零售商處購買了20隻標稱含有棉花的Labubu正品，並對其進行了獨立檢測以確定棉花來源，其中有16隻主要是T恤的服裝被鑑定含有新疆棉。
據悉，美國早在2021年通過《維吾爾強迫勞動防制法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），推定新疆地區產品涉及強迫勞動，除非企業能提出充分證明，否則一律禁止進口。違規企業可能面臨產品下架、進口禁令甚至列入黑名單等處分。
將啟動內部調查
對於外界質疑，泡泡瑪特回應表示，將啟動內部調查，並強調公司產品僅有部分使用棉質材料，未來也考慮針對美國市場改用替代材質，以符合當地法規要求。
此外，美國國會與人權團體亦已關注此案，部分人士呼籲政府應加強查驗，甚至不排除限制相關產品進口。分析指出，若確認違規，將成為美方落實強迫勞動禁令的重要案例，也可能進一步影響中美貿易與品牌全球布局。
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