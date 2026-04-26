LABUBU被指含新疆棉恐被禁　泡泡瑪特研按美國市場換料

近年在全球掀起收藏熱潮的內地潮玩公仔「Labubu」，近日捲入供應鏈爭議。外媒調查指出，部分產品所使用的棉花原料，來自新疆地區，恐涉及美國禁止進口的「強迫勞動」產品，引發國際關注。

據《紐約時報》報道，這項檢測是去年由總部位於華盛頓的非營利組織「維吾爾運動」（Campaign for Uyghurs）進行，依棉花同位素特徵從而辨識不同產地，當時發現來自Labubu玩偶的樣本含有新疆種植的棉花。

《紐約時報》又再覆檢

隨即向美國海關與邊境保護局提交了關於泡泡瑪特（Pop Mart）使用新疆棉以及其中國工廠涉嫌其他勞工違規的信息，該機構負責執行進口禁令。美國海關與邊境保護局未回應置評請求。