內蒙牧場萬六蚊招放羊工包食住　專請中年夫婦有照應

內蒙古錫林浩特一家牧場日前開出月薪1.6萬元人民幣（約1.83萬港元），招聘放羊工，包吃住、管理3,000隻羊，且全年無休，意外吸引不少人報名。當事人左老闆透露目前已篩選出「兩對夫妻」。 據《九派新聞》報道，當事人左老闆24日告訴記者，工資預算一年20萬人民幣（約22.9萬港元）左右，僅需一對夫妻，無需經驗，兩天就能學會。目前打電話來報名的人很多，只要是一個人來應聘的都被他拒絕了：「因為幹一天活沒人做飯，可能待幾天就會離開」。他補充說明，有應聘者表示就喜歡這樣清淨的環境，還有湖南、廣東的人來諮詢。

高薪盼「耐得住寂寞」 左老闆表示，這個工作更適合四、五十歲的人，目前已篩選出兩對夫妻，分別來自內蒙古和河北，也還在尋找更合適的人選。 據悉，工作地點位於內蒙古牧區，牧場面積3萬多畝，需管近3,000隻羊。該工作月薪1.6萬元人民幣，公司包吃住，有專人送物資，並配備馬和電單車，工作時間全年無休，夏季放羊，冬季餵羊，冬季每日餵兩次，每次耗時兩個多小時，勞動強度較大。

雨雪天氣會斷網 且牧場地處偏僻，距市區有300公里，一望無際的大草原常年見不到人，因此最好是「夫妻二人一起，一人放羊，一人做飯，最少需工作一年，要耐得住寂寞」。 此外，夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。只是冬天比較難熬，長達半年，最冷零下40多攝氏度，需自行點火爐取暖，有平房可住，房間內自帶Wi-Fi，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號。夏季輕鬆，冬季難熬，為此開出高薪，希望能招到長期穩定的員工。