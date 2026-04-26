熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Apr-26 10:45
更新：2026-Apr-26 10:45

內蒙牧場萬六蚊招放羊工包食住　專請中年夫婦有照應

分享：
內蒙老闆開出月薪1.6萬元人民幣招聘放羊工。（示意圖／AI生成）

內蒙老闆開出月薪1.6萬元人民幣招聘放羊工。（示意圖／AI生成）

adblk4

內蒙古錫林浩特一家牧場日前開出月薪1.6萬元人民幣（約1.83萬港元），招聘放羊工，包吃住、管理3,000隻羊，且全年無休，意外吸引不少人報名。當事人左老闆透露目前已篩選出「兩對夫妻」。

據《九派新聞》報道，當事人左老闆24日告訴記者，工資預算一年20萬人民幣（約22.9萬港元）左右，僅需一對夫妻，無需經驗，兩天就能學會。目前打電話來報名的人很多，只要是一個人來應聘的都被他拒絕了：「因為幹一天活沒人做飯，可能待幾天就會離開」。他補充說明，有應聘者表示就喜歡這樣清淨的環境，還有湖南、廣東的人來諮詢。

adblk5

高薪盼「耐得住寂寞」

左老闆表示，這個工作更適合四、五十歲的人，目前已篩選出兩對夫妻，分別來自內蒙古和河北，也還在尋找更合適的人選。

據悉，工作地點位於內蒙古牧區，牧場面積3萬多畝，需管近3,000隻羊。該工作月薪1.6萬元人民幣，公司包吃住，有專人送物資，並配備馬和電單車，工作時間全年無休，夏季放羊，冬季餵羊，冬季每日餵兩次，每次耗時兩個多小時，勞動強度較大。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

雨雪天氣會斷網

且牧場地處偏僻，距市區有300公里，一望無際的大草原常年見不到人，因此最好是「夫妻二人一起，一人放羊，一人做飯，最少需工作一年，要耐得住寂寞」。

此外，夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。只是冬天比較難熬，長達半年，最冷零下40多攝氏度，需自行點火爐取暖，有平房可住，房間內自帶Wi-Fi，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號。夏季輕鬆，冬季難熬，為此開出高薪，希望能招到長期穩定的員工。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務