陝西校園表演機械人失控　突轉身熊抱女生惹疑慮

陝西一所大學運動會表演近日出現意外插曲，一段機器人（機械人）在共舞時突然轉身抱住女學生的畫面在網絡瘋傳，引發外界對人工智能與安全性的討論。有網友驚呼「難道已經有自主意識？」但校方與專家均指出，此為設備異常所致，並非機器人具備自主判斷能力。 據《上游新聞》報道，事件發生於4月23日，地點為西安歐亞學院校運會學生表演。當時機器人與學生社團共同演出舞蹈，過程中原本依照編排動作運行的機器人，突然轉頭並抱住一旁的女學生。現場工作人員見狀，立即上前介入，迅速將雙方分開，避免進一步接觸。所幸該名女學生未受傷，事後也婉拒媒體採訪。

設備異常出現「可愛瞬間」 校方受訪表示，這次人機共舞屬於創新校園活動的一環，機器人由校友企業提供支援，活動結束後已歸還廠商。針對突發狀況，校方初步了解為「機器人誤判動作」，並非事前設計橋段。進一步詢問原因，合作廠商解釋，演出現場有多架無人機同時運作，可能造成訊號干擾，導致機器人運行異常，才出現「意外的可愛瞬間」。 不過，相關說法仍引發部分網友質疑，認為若僅為干擾，為何會出現與人類互動的動作。對此，重慶師範大學智能與認知實驗室副主任高桓分析，依據目前公開資訊判斷，該事件較可能屬於機器人運動控制異常、定位誤差或動作執行偏差，不應過度解讀為「具備獨立意識」。

高桓指出，舞台用機器人通常依照預先編寫的動作腳本執行，若在表演過程中出現定位誤差、姿態識別偏差，或真人演員站位與預設軌跡不符，都可能導致非預期接觸。此外，現場若存在訊號干擾，也可能影響控制系統穩定性，進一步放大誤差。 應考慮具機械風險 他進一步強調，此事件更值得關注的是安全機制是否完善。「為甚麼在出現異常動作後，機器人仍能接觸到真人？」高桓認為，在人機共演、展演活動等開放場域，機器人不應僅視為一般道具，而應被納入具機械風險的設備管理。