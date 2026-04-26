內地童打鼻鼾揭咽喉藏「巨瘤」　醫：為未發育雙胞胎

內地一名6歲男童約半年前開始嚴重打呼、且飲食習慣改變。家長感覺不對勁便帶他就醫檢查，原以為是扁桃腺腫大，怎知男童的咽喉有一枚大小如雞蛋的腫瘤，經診斷為極其罕見的「畸胎瘤」，且可能源自發育不全的雙胞胎胚胎殘留。

根據《上海廣播電視台》節目「新聞坊」，男童母親劉女士回憶，兒子在半年前開始出現異常：「他最近半年打呼嚕，還越來越厲害，一天比一天響。他挑食，不吃肉，喜歡吃麵條稀飯這些軟的。」

多生於腹腔內

劉女士帶兒子到復旦大學附屬兒科醫院接受檢查。經診斷，是一顆由生殖細胞長成的畸胎瘤。耳鼻咽喉頭頸外科副主任陳超說：「我們可以看出它有脂肪，有軟骨，這是一對雙胞胎，一個是我們正常的人發育成的人，另外一個他可能殘留在這個咽旁間隙裡面，就發育成了這樣的一個畸胎瘤。」