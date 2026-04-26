內地童打鼻鼾揭咽喉藏「巨瘤」　醫：為未發育雙胞胎

內地一名6歲男童約半年前開始嚴重打呼、且飲食習慣改變。家長感覺不對勁便帶他就醫檢查，原以為是扁桃腺腫大，怎知男童的咽喉有一枚大小如雞蛋的腫瘤，經診斷為極其罕見的「畸胎瘤」，且可能源自發育不全的雙胞胎胚胎殘留。
根據《上海廣播電視台》節目「新聞坊」，男童母親劉女士回憶，兒子在半年前開始出現異常：「他最近半年打呼嚕，還越來越厲害，一天比一天響。他挑食，不吃肉，喜歡吃麵條稀飯這些軟的。」
多生於腹腔內
劉女士帶兒子到復旦大學附屬兒科醫院接受檢查。經診斷，是一顆由生殖細胞長成的畸胎瘤。耳鼻咽喉頭頸外科副主任陳超說：「我們可以看出它有脂肪，有軟骨，這是一對雙胞胎，一個是我們正常的人發育成的人，另外一個他可能殘留在這個咽旁間隙裡面，就發育成了這樣的一個畸胎瘤。」
醫生解釋，雖然畸胎瘤絕大多數是良性，但多生於腹腔內。像這樣長在兒童咽喉部且又這麼大的極其罕見。如不及時干預，孩子恐有生命危險。
有可能窒息致死
最令人驚心的是腫瘤的危害程度。6歲孩童的口咽腔約8厘米，而腫瘤已達6厘米多，幾乎完全佔據整個呼吸道。醫生稱：「再讓它繼續膨脹下來，首先出現的症狀應該是呼吸道的梗阻窒息，會出現窒息致死的可能。」
且因腫瘤緊貼頸動脈，手術的出血風險極高。醫療團隊制定個體化手術方案，從口部進入，聯合內鏡輔助技術，耗時3小時終於將6.6x3.5x3厘米的畸胎瘤分為兩塊完整切除。術後僅5天，病患幾乎完全恢復，食慾也大幅改善。
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