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中國
出版：2026-Apr-26 18:15
更新：2026-Apr-26 18:15

江蘇警為追KPI設局　誘6名未成年人吸依托咪酯再捉人

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南京一派出所副所長設局誘6未成年吸毒。（示意圖／AI生成）

南京一派出所副所長設局誘6未成年吸毒。（示意圖／AI生成）

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江蘇南京近日爆出離譜執法醜聞。一名派出所副所長為了完成緝毒績效，竟涉嫌設局誘騙6名未成年人吸毒，再行「查獲」以增加「業績」。案件經法院審理後，已於今年4月一審宣判，涉案警員遭判刑5年，引發外界對執法倫理與考核制度的強烈質疑。

夥同與社會人士誘使

據《看看新聞》引述南京市六合區人民法院判決書內容，案發於2024年1月，時任派出所副所長的馬姓男子，因無法達成上級下達的毒品查緝指標，遂與社會人士徐姓男子共謀製造假案件。徐男先召集6名未成年人至旅館聚集，馬男則提供摻有管制藥品「依托咪酯」成分的電子煙，誘使這些未成年人在不知情情況下吸食。

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待未成年人吸食後，馬男再帶隊突襲現場，將6人「查獲」並帶回偵辦，藉此營造查緝成果。法院審理認定，馬男明知對象為未成年人，仍利用職權設局誘導吸毒，行為嚴重侵害青少年身心健康，且破壞公權力形象，情節重大。

依托咪酯｜Etomidate又稱太空油會引致頭痛及嘔肚。（Hong Kong Police FB） 依托咪酯｜長期服用Etomidate（又稱太空油）可引致幻覺及呼吸暫停。（Hong Kong Police FB） 依托咪酯｜吸食Etomidate（又稱太空油）後會進入麻醉狀態。（Hong Kong Police FB）

「欺騙他人吸毒罪」

法院最終依「欺騙他人吸毒罪」判處馬男有期徒刑5年，並處罰金，已屬該罪法定最高刑度之一；協助犯案的徐男及另外兩名共犯亦分別被判處有期徒刑。

本案曝光後，引發內地輿論譁然。不少評論指出，此案不僅凸顯個別執法人員操守失守，更反映部分基層單位以績效為導向，考核制度可能出現扭曲，甚至衍生違法操作。專家呼籲，相關單位應全面檢討績效指標設計與監督機制，避免類似事件再度發生，重建公眾對執法體系的信任。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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