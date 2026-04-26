江蘇警為追KPI設局　誘6名未成年人吸依托咪酯再捉人

江蘇南京近日爆出離譜執法醜聞。一名派出所副所長為了完成緝毒績效，竟涉嫌設局誘騙6名未成年人吸毒，再行「查獲」以增加「業績」。案件經法院審理後，已於今年4月一審宣判，涉案警員遭判刑5年，引發外界對執法倫理與考核制度的強烈質疑。

夥同與社會人士誘使

據《看看新聞》引述南京市六合區人民法院判決書內容，案發於2024年1月，時任派出所副所長的馬姓男子，因無法達成上級下達的毒品查緝指標，遂與社會人士徐姓男子共謀製造假案件。徐男先召集6名未成年人至旅館聚集，馬男則提供摻有管制藥品「依托咪酯」成分的電子煙，誘使這些未成年人在不知情情況下吸食。