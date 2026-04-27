泰山遊客為爭日出靚位MMA 多人被踢落岩壁邊緣（有片）

山東知名景點泰山風景區發生遊客衝突事件。4月25日清晨約5時許，位於南天門管理區的觀日處，多名遊客為爭奪觀賞日出位置爆發口角，隨後演變成推擠與肢體衝突，現場一度混亂，有人甚至滑落岩壁邊緣，畫面險象環生。 多人涉圍毆倒地男子 根據網路流傳影片顯示，數名遊客扭打成一團，其中一名背著黑色背囊的男子試圖往高處攀爬時，遭另一人踢了一腳，導致連帶周邊數人重心不穩，一同從岩石上向下滑落，場面驚險。另有目擊者指出，混亂中還出現疑似多人圍毆倒地男子的情形，現場一度「人仰馬翻」。

無人受傷 當局介入調解 綜合傳媒報道，泰山風景區管理委員會表示，事件發生於南天門觀日處，當時正值觀賞日出人潮高峰，部分遊客因搶佔欣賞日出的有利位置而發生爭執，最終演變為肢體衝突。不過，涉事人員均未受傷，現場衝突已由相關單位介入調解。