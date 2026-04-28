鸚鵡熱｜八旬夫婦走廊養雞惹禍 雙雙入深切治療部

根據《大河報》，當事人劉先生稱，農曆新年期間將朋友贈送的活雞在走廊養，妻子負責日常的餵食、糞便清理工作。農曆新年過後，他們宰殺雞隻準備做菜，妻子負責拔毛和打掃衛生。幾天後，妻子突高燒至攝氏39度，起初以為是感冒，但服藥後症狀仍惡化，隨後被送醫治療，治療過程中出現喘不過氣的嚴重症狀。

一對年過八旬的老夫婦在走廊養雞，二人因重症肺炎需要在深切治療部接受治療，妻子還因病情嚴重安裝人工心肺（ECMO）維持心肺功能，經診斷為感染「鸚鵡熱」。

醫生結合臨床經驗與病患情況，不排除鸚鵡熱衣原體感染的可能，再進一步詢問家屬，得知劉先生夫婦在走廊裡養雞。48小時後，劉先生妻子下呼吸道分泌物基因檢測結果為鸚鵡熱衣原體，同時合併了球菌及真菌感染，這讓救治更有難度。

就在妻子轉入桂林醫科大學第二附屬醫院重症醫學科的第3天，劉先生也因為相同症狀轉入該科室，檢測結果同樣為鸚鵡熱衣原體和真菌感染。劉先生的病情相對較輕，在深切治療部住了23日。而妻子因病情較重且體質較弱，使用了9天的人工心肺並在深切治療部住了40天後才轉回普通病房。

醫學專家表示，他們治療過不少重症鸚鵡熱衣原體肺炎病例，但高齡夫婦同時患病相當少見。專家補充，鸚鵡熱衣原體普遍存在於各種禽類，包括雞、鴨、鵝、鸚鵡、鵪鶉、鴿子等。攜帶病原體的禽類可能表現為隱性帶菌狀態，這是最常見也最危險的情況，也可能表現為顯性發病，可透過氣溶膠經呼吸道傳播給人類。