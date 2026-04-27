青島路口滿布18個鏡頭24個補光設備　官方道歉：深感愧疚

訊息研究公司比較技術（Comparitech）2022年的報告曾指，在中國幾乎每2人就被一支監控攝影機拍攝。而近日在山東青島一處路口，2條橫桿上出現密密麻麻的鏡頭，畫面曝光後引發熱議。對此，當地公安4月25日稱畫面中多個攝影、補光設備已停用，惟未及時拆除，已完成整改。

根據《紅星新聞》等，有網民近日拍下青島城陽區黑龍江中路與山河路交叉路口的奇景，2條橫桿上至少安裝了十幾個監控鏡頭。該網民還表示，「以前這個路口的探頭也不少，但沒有現在這麼多」。