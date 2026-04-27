青島路口滿布18個鏡頭24個補光設備　官方道歉：深感愧疚

訊息研究公司比較技術（Comparitech）2022年的報告曾指，在中國幾乎每2人就被一支監控攝影機拍攝。而近日在山東青島一處路口，2條橫桿上出現密密麻麻的鏡頭，畫面曝光後引發熱議。對此，當地公安4月25日稱畫面中多個攝影、補光設備已停用，惟未及時拆除，已完成整改。
根據《紅星新聞》等，有網民近日拍下青島城陽區黑龍江中路與山河路交叉路口的奇景，2條橫桿上至少安裝了十幾個監控鏡頭。該網民還表示，「以前這個路口的探頭也不少，但沒有現在這麼多」。
12個鏡頭及16個補光設備已停用
對此，城陽公安4月25日發布情況通報稱，已會同有關部門展開核查。經排查，該立桿位於城陽區黑龍江中路與山河路交叉口，2條立桿共裝有攝影鏡頭18個、補光設備24個，其中12個攝影鏡頭、16個補光設備因老化落後不能滿足實際需求已停用，未及時拆除，目前已清理整改完畢。
公安稱，上述問題反映出工作不細致、管理不到位、作風不紮實，「對此深感愧疚，表示誠摯歉意」。下一步將在全域範圍內深入排查，發現問題及時整改，並表示感謝廣大網友的監督和關心支持。
針對官方的道歉，網民進一步質疑，「平時看不到嗎？非得讓網民監督」、「太嚇人了！這麼密集的監控」、「這不是道歉那麼簡單」。也有人表示，「是分幾批安裝的？都是甚麼時候安裝？為甚麼會有停用的？使用周期平均多久？每個費用多少？可以公示一下？」，質疑公安的資訊透明度不足。
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