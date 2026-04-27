湖北老翁抱怨子女新年無來訪　十樓扔5箱紅酒落街

湖北省竹溪法院近日審結高空拋物案。一名住在10樓的徐姓老人因不滿子女沒有在農曆新年期間探望他，憤而將5箱紅酒從露台拋下，險些砸傷樓下的超市職員。法院判處他6個月有期徒刑、緩刑1年，並罰款2000元人民幣。
根據《紅星新聞》等傳媒，事件發生在今年農曆新年正月初八。居住在竹溪縣城關鎮某社區的徐姓老人，因不滿子女未在新年期期前來探望，心生怨氣。為發洩情緒，遂將子女存放在家中的5箱紅酒搬至窗台，隨後逐一拋擲落街。整個過程持續十多分鐘，樓下一地碎玻璃。
超市職員險被紅酒砸中
樓下超市職員在事發時正在營業，有人險些被紅酒砸中。據超市職員描述，當時聽到連續的碎裂聲，整個拋物過程相當久，令經過的人膽顫心驚。
今年4月，竹溪法院公開開庭審理本案。被告當庭供述，其明知樓下人行道是社區居民日常通行、休閒的必經之路，卻因一時氣憤實施拋物行為，未考慮行為可能引發的嚴重後果。直至被起訴時才意識到自身行為已觸犯法律，對自己的衝動之舉懊悔不已，當庭認罪悔罪。
法院經審理認為，被告不計後果實施高空拋物發洩情緒，情節嚴重，其行為已觸犯《刑法》規定，應當以高空拋物罪定罪處罰。依法判處被告有期徒刑6個月、緩刑1年，並罰款2000元。
法官表示，高空拋物是極具危險性的危害公共安全行為，已成為當前住宅區最主要風險之一。行為人不僅可能承擔民事或行政責任，情節嚴重的更將承擔刑事責任。法官強調，無論出於洩憤、圖方便還是僥倖心理，都應當拒絕高空拋物。
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