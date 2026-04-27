湖北老翁抱怨子女新年無來訪　十樓扔5箱紅酒落街

湖北省竹溪法院近日審結高空拋物案。一名住在10樓的徐姓老人因不滿子女沒有在農曆新年期間探望他，憤而將5箱紅酒從露台拋下，險些砸傷樓下的超市職員。法院判處他6個月有期徒刑、緩刑1年，並罰款2000元人民幣。

根據《紅星新聞》等傳媒，事件發生在今年農曆新年正月初八。居住在竹溪縣城關鎮某社區的徐姓老人，因不滿子女未在新年期期前來探望，心生怨氣。為發洩情緒，遂將子女存放在家中的5箱紅酒搬至窗台，隨後逐一拋擲落街。整個過程持續十多分鐘，樓下一地碎玻璃。