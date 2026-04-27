am專題｜茶企拓貴州茶 穴洞賣修文美式 黔山水之間產業與旅遊交會

茶文化在中國源遠流長。位於貴州遵義市東部的湄潭縣，是著名產茶地，盛產「湄潭翠芽」及「遵義紅」，素有「中國名茶之鄉」的美譽，茶葉年產值高達64億元。有當地茶企業看好當地的茶在香港的商機，期望日後能夠拓展香港更大的市場，並相信香港市民會喜歡貴州出品的茶葉。 文、圖：朱慧恩貴州直擊

湄潭縣有着歷史悠久的茶文化和豐富的茶葉資源，是貴州茶業第一縣，全縣茶葉面積達60萬畝。數字顯示，去年全縣茶葉產量達8萬噸，產值逾64億元。「湄潭翠芽」和「遵義紅」是遵義當地的兩張茶名片。

貴州湄潭陽春白雪茶業是當地茶企之一，涵蓋基地種植、茶業科研和生產加工等。公司總經理黃朝友介紹指，公司與當地茶農合作，以略高於市場價格收購茶葉，同時要求茶農在施肥、防蟲等工序上嚴格按照公司標準操作，以加強源頭管控。除產茶外，公司亦積極以茶業拓展旅遊，設有茶文化園，接待考察團和旅客等，訪客可體驗製茶過程，並將茶葉帶回家。

公司於2019年曾隨團到香港參展，黃朝友認為，貴州名茶在香港以至整個大灣區均有很大機遇，當時參展也成功接觸部分香港客戶。但內地茶業不能直接出口到香港，公司目前只能先把產品寄到珠海，再轉運到到香港。他透露，目前香港已有3間代理商，未來會繼續開拓香港市場，亦期望有相關政策助支援，協助企業打通香港銷售渠道。

有貴州茶商期望打進香港市場，亦有港人遠赴湄潭縣，在當地茶園「購買」茶地。位於湄潭縣的中國茶海景區，佔地約4.3萬畝，其中8,000畝由國營管理，其餘則承包予當地茶農。中國茶海景區市場運營部經理劉丹妮表示，景區的茶產品銷往國內外40多個國家和地區，大灣區以至香港亦有不少客戶。她指出，景區內的茶地亦開放予外來人士「購買」，相關茶葉出品歸擁有人所有。目前已有兩名港人購入各兩畝茶地，由園區安排專人打理，待收成時，會有專人把茶葉寄到客人手中。

躲藏在洞穴裡的咖啡店 湄潭縣散發陣陣茶香，位於修文縣景陽街道香巴湖村的一座洞穴裡，則彌漫着濃郁的咖啡香。名為「山由XIU」的咖啡館，以獨特的喀斯特溶洞景觀和精品咖啡文化，吸引全國各地的旅客走進這片世外桃源，呷一口「修文美式」招牌咖啡。 「咖啡店名稱由『山』和『由』二字組成，而「岫」有洞穴的意思。」貴州山由文旅資源開發營運有限公司副總經理許惠介紹。「山由XIU」自去年8月8日開業，總投資額逾200萬元，開業至今，已接待逾4萬人，透過小程序錄入逾10萬會員。根據去年數字，約40%旅客來自外地，以廣東省最多，亦不乏來自香港和外國的遊客。

「山由XIU」由兩個分別深50米和200米的旱洞和水洞組成。團隊在開發過程中，盡量保持洞穴原貌，只作有限度平地面平整，並在洞穴裡放置桌椅及掛上燈具，配以蠟燭照明，微弱而溫暖的燭光，映照着洞穴最古老原始的面貌。 許惠說︰「這裡不只是咖啡店，更希望傳達『放空才是正經事』的理念，讓旅客把把時間用在值得的地方。」她指，貴陽人鍾情咖啡，近年貴陽政府大力把「咖啡名片」推向全國，單在貴陽當地便有逾3,000家咖啡店；又提到「山由XIU」所在的土地是屬於當地村民，並在政府支持和協調下，咖啡店才能「落地生根」。

說到咖啡店的「鎮店之寶」，必屬一杯「修文美式」莫屬，入口帶點微酸。許惠介紹，因修文縣盛產奇異果，團隊遂把當地名物與咖啡結合，成了這款招牌咖啡。團隊接下來將推出「咖啡+洞穴槳板」體驗活動，讓旅客在洞穴內划行；同時亦會與結合當地其他資源如美食和民宿，推出「day trip」概念，讓旅客除盡情放空外，亦能感受當地風情。