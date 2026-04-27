意大利批准引渡涉黑客中國男子赴美 京促意方勿做美國幫兇(更新)

33歲中國男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯）涉企圖獲取有關新冠疫苗的資訊，入侵美國電腦系統被聯邦調查局（FBI）以黑客罪名通緝，意大利警方去年7月應美國要求在米蘭拘捕他。

33歲中國男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯）涉企圖獲取有關新冠疫苗的資訊，入侵美國電腦系統被聯邦調查局（FBI）以黑客罪名通緝，意大利警方去年7月應美國要求在米蘭拘捕他。路透社周日（26日）引消息報道指，意大利決定引渡徐澤偉到美國受審。

在北京，外交部發言人林劍周一（27日）回應對判決強烈不滿、堅決反對，要求意大利認清此案的本質，尊重事實和法律，立即糾正錯誤，不要做美國的幫兇。中國堅決反對美國通過政治操弄炮製案件，對中方無端指責抹黑，侵犯中國公民的人身自由和合法權益。