意大利批准引渡涉黑客中國男子赴美 京促意方勿做美國幫兇(更新)

33歲中國男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯）涉企圖獲取有關新冠疫苗的資訊，入侵美國電腦系統被聯邦調查局（FBI）以黑客罪名通緝，意大利警方去年7月應美國要求在米蘭拘捕他。路透社周日（26日）引消息報道指，意大利決定引渡徐澤偉到美國受審。
在北京，外交部發言人林劍周一（27日）回應對判決強烈不滿、堅決反對，要求意大利認清此案的本質，尊重事實和法律，立即糾正錯誤，不要做美國的幫兇。中國堅決反對美國通過政治操弄炮製案件，對中方無端指責抹黑，侵犯中國公民的人身自由和合法權益。
涉盜美新冠疫苗數據
知情人士指，意大利法院本月初裁定徐澤偉可以被引渡後，意大利政府決定引渡他到美國。意大利政府拒絕評論事件，徐澤偉的律師就說，當事人未收到通知。徐偉澤還柙在監獄，一直堅稱無辜認錯人。
來自上海的徐澤偉，在一間電腦公司任職，涉參與一個黑客組織，該組織曾於2020年試圖入侵德州大學電腦系統，竊取正在研發的新冠疫苗項目資料。美國於2023年11月發布針對他的國際通緝令，指控他干犯電訊詐騙和身份盜竊罪，他於2025年7月3日抵達米蘭機場後，被意大利警方根據通緝令拘捕。
在北京，外交部早前在徐澤偉被捕後曾回應，指中方堅決反對濫用長臂管轄，反對美方透過第三國對中國公民進行變相引渡，要求有關國家切實保障中國公民的合法權益。