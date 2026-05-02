深圳加速建人形機械人第一城 3大科企領跑

人形機械人穿上反光衣與警察一起巡邏、在公園跑步勁舞——這已是深圳的日常風景。 全球每10台人形機械人，就約有8台來自中國。而翻開2025年人形機械人出貨量報告，排名前列的企業中，有三家都來自深圳：樂聚、優必選、眾擎。三企同城，助這座城市邁向「人形機械人第一城」。扎根深圳、輻射灣區，它們各自有甚麼強項？又何以領跑全球？ 據《中國電子報》聯合賽迪發布的《2025年人形機器人市場研究報告》，去年人形機械人的全球出貨量，榜首為宇樹科技（5,500台）、智元創新緊隨（4,000台）；樂聚、加速進化、松延動力並列第三（各約1,000台），優必選排第六（600台），眾擎以500台緊跟榜單之後。

優必選：人形機械人第一股 首創3分鐘自主換電 2012年在深圳成立的優必選，是灣區最早一批鑽研人形機械人的先鋒，創辦人為周劍。2023年底登陸港交所，成為「人形機器人第一股」。敲鐘當日，熊貓機械人「優悠」夥拍工業版Walker S一齊落槌，創下史上首場由機械人敲鐘的上市儀式。 技術路線走的是「全棧自研」，研究「仿人大腦」、「仿人小腦」與「高性能肢體」三大技術群，從伺服驅動到語音交互全部自主掌控。 優必選出品的Walker系列，堪稱行業標杆。自主研發的Walker是全國首個商業化雙足真人尺寸機械人；Walker S系列則是全球進入最多車廠實訓的工業人形機械人；今年，更首創人形機械人3分鐘自主換電技術，實現7×24小時不間斷作業。

截至2025年中，優必選手握2,790項專利，發明專利佔比近六成，人形機械人有效專利數量全球稱冠。

樂聚：產業鏈協同 深圳中試+佛山量產 2016年，冷曉琨率哈工大博士團南下深圳創立樂聚機械人。創業之初即推國產首款可快走的小型雙足機械人AELOS，2018年更亮相平昌冬奧「北京8分鐘」，奠定行業地位。十年後的今天，樂聚已躋身國家級專精特新「小巨人」。 有別於優必選的全棧自研，樂聚走的是「產業鏈協同」路線——核心技術自主研發，同時着重建立國內產業鏈伙伴模式，構建起「大腦——小腦——操作系統——本體」體系，九成以上零部件國產化。這打法讓樂聚能得以短時間內快速整合國內優質資源，量產步伐大幅提速。

王牌產品「夸父」身高1.73米，全身逾40個自由度，能負重達20斤，是國內首款能跳躍、能跨地形行走的全尺寸人形機械人。2025年全運會上，「夸父」化身全球首個5G-A人形機械人火炬手，以擬人跑姿完成百米傳遞，技驚四座。 2026年4月，樂聚更啟用國內首條萬台級人形機械人中試產線（中間性試驗產線，介於實驗室研發小試與大規模量產之間的過渡性生產線），打通「深圳研發＋中試、佛山製造＋量產」的灣區協同鏈路，目標30分鐘下線一台，邁向量產時代。

眾擎：開創擬人步態 全球首例人形機械人前空翻 2023年才成立的眾擎，是榜單上最年輕的企業。創始人趙同陽僅用兩年時間，便將這家初創推上百億估值獨角獸之列。 眾擎面向科研教育、工業製造、商業服務與家庭陪伴多類場景。核心部件——馬達、減速器、運動控制器——100%自研自產。 成名作SE01全尺寸人形機械人，以端到端神經網絡實現全球首次自然擬人自然步態行走，徹底終結業界多年來的「彎腿小碎步」困局。另一款T800更能夠奔跑、格鬥、迴旋踢等樣樣精通，PM01機型更完成全球首例人形機械人前空翻特技，展現極致運動控制能力。

眾擎的目標，是讓機械人真正落地幹活。2026年春運期間，眾擎與深圳龍崗交警大隊合作開發「機甲交警」，機械人穿上反光衣與人類「同事」並肩執勤。 而眾擎的年度框架訂單已超過5億元，覆蓋巡檢、導覽、工業製造三大場景。從街頭執勤到車間產線，眾擎正在打開多元場景應用之門。

深圳如何打造人形機械人第一城？ 以出貨總量計，深圳三家不及杭州宇樹與上海智元的規模，但這一座城市卻能孕育出多家優秀的相關企業。比起「一家獨大」，深圳展現了產業集群優勢。

這優勢從何而來？答案至少有兩方面：一是深圳擁有全球最密集的機械人供應鏈，讓零部件「一小時配齊」；二是層層遞進的政策扶持，讓這座城市成為「超級試驗場」，加速應用落地。 位於南山區的深圳「機械人谷」，串聯起留仙洞總部基地、深圳大學城、南山智園等核心節點，形成覆蓋「核心零部件——整機制——場景應用」的上中下游完整產業鏈。 優必選創始人周劍曾說：「在深圳，定製一個高精度齒輪，符合要求的企業遍布各區，不僅效率提升50%以上，成本也能節省約30%。」

政策方面，寶安區政府成立「全球機器人開發選品選型服務中心」，構建起「展示——工程——會客——集結」四位一體的服務，進一步提供「從實驗室到生產線」的平台。 此外，深圳積極打造機械人「超級試驗場」。深圳市印發的《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025-2027年）》提出，聚焦政務服務、工業製造、公共安全等重點領域，滾動開放不少於50個應用場景。《深圳市「人工智能+」先進製造業行動計劃（2026-2027年）》更推動機械人「進工廠、進車間」，在焊接、組裝等細分場景加速落地。