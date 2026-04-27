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中國
出版：2026-Apr-27 15:45
更新：2026-Apr-27 15:45

上海迪士尼男子於禁煙區吸煙被勸阻　失控起飛腳5連擊（有片）

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上海迪士尼男子於禁煙區吸煙被勸阻　失控起飛腳5連擊（有片）

上海迪士尼男子於禁煙區吸煙被勸阻　失控起飛腳5連擊（有片）

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上海迪士尼樂園驚傳「MMA衝突」事件，一名白衣男子勸阻另一名黑衣男子，不能在禁煙區吸煙，遭黑衣男對他拳打腳踢至少5次，事件獲大批遊客圍觀。

綜合傳媒報道，據影片及目擊說法，事件發生在上海迪士尼度假區「迪士尼小鎮」內的非吸煙區。一名白衣男子因見到另一名黑衣男子，在禁煙區吸煙，上前勸阻，豈料對方情緒失控，隨即對其拳打腳踢。

白衫男僅躲避無還手

黑衣男對白衣男多次「起飛腳」及用手攻擊臉部，過程衝突激烈，白衣男沒有還手，一路閃躲，而一名女性工作人員在場，想上前勸阻但不敢介入，十分無奈站在一旁，現場則有大批人圍觀。

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事實上，這並非上海迪士尼樂園首次傳出衝突，去年6月，一對情侶與一家3口爆發口角，演變成激烈肢體衝突，現場混亂不堪。

根據縣現場影片與照片顯示，事件發生地點位於迪士尼樂園熱門遊樂設施「瘋狂動物城」附近，一對情侶與一家三口爆發肢體衝突，拳腳相向，一度驚動園區警衛人員緊急介入。據傳衝突原因為插隊發生爭執，也有說法是情侶檔拍照被擋，導致雙方口角，最終演變成肢體衝突。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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