廣西暴雨｜近10年最強降雨 欽州水浸「百車滅頂」

綜合傳媒報道，根據目擊者描述，欽州市區多條主幹道低窪路段積水深度超過成人膝蓋，多輛停泊的汽車被淹至車門甚至車窗位置，有地下車庫發生倒灌。

廣西省欽州市昨日（4月27日）遭遇近10年來最強降雨襲擊，多區出現嚴重淹水，交通幾近癱瘓，有人拍下逾百車輛浸在水裡的景象。

積水超過1米

其中，欽北區敏捷瓏玥灣小區外圍地勢低窪，受持續強降雨影響，區域內的積水難以快速排走，路段內澇險情嚴重。《廣西法治日報》記者現場看見，近百輛車被積水浸泡，大半淹沒於水中，僅車頂露出水面，最深積水超1米，車輛受損情況嚴重。

一名莫姓居民表示，他早上8時醒來，發現家中已出現積水。雨水持續倒灌，水位快速上漲至30厘米，從足踝迅速升至小腿位置。小區外部地勢低窪，積水最深超1米，居民出門有困難。

欽州市氣象台昨日早上10時10分繼續發布暴雨紅色預警，欽南區部分鄉鎮仍有強降雨，山洪地質災害和城鄉水浸風險大。欽州市應急管理局工作人員稱，目前當地已啟動應急響應，暫未接到突發事故報告。