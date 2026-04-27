重大突破！上海復旦大學基因針劑 逾九成先天失聰患者重獲聽力

內地醫療團隊在先天性失聰的治療領域取得重大突破。上海復旦大學的研究團隊成功研發出專門針對一種基因突變引發耳聾的針劑藥物，創下全球首次以藥物治療此類疾病的先例。九成接受治療的患者已成功恢復聽力，對於長期以來僅能依靠助聽器或人工耳蝸的患者而言，有關技術帶來了治愈契機。

全球目前約有2,600萬人患有先天性失聰，其中由「耳畸蛋白」(OTOF)基因突變」導致的失聰情況尤為嚴重，大多數患者出生後便出現重度至完全感音神經性失聰。為解決這一長期缺乏有效藥物治療的難題，上海復旦大學附屬眼耳鼻喉醫院聯同北京協和醫院、四川大學華西醫院等內地共7間醫療機構，展開為期兩年半的臨床研究。