國安部：境外勢力滲透網絡倡「躺平」　侵蝕中國青年思想

近年來內地網絡「捲不動就躺平」、「擺爛是最優解」等言論瘋傳，國家安全部28日發文，指有境外組織資助「躺平網紅」，企圖系統性對青年開展洗腦滲透，甚而動搖社會價值根基。 稱境外組織資助躺平網紅 據官方《央視新聞》引述，國安部微信公眾號最新文章，指稱「青年是境外反華敵對勢力意識形態滲透的重點目標」。近年來，境外反華敵對勢力借助網絡平台，刻意放大社會焦慮，歪曲解讀發展問題，不斷渲染「努力無用」、「奮鬥吃虧」等消極觀念，試圖通過製造負面情緒，將個體困境上升為群體對立，讓青年在不知不覺中被誤導、被裹挾，進而消解中國青年的奮鬥信念，甚至動搖社會的價值根基。

文中強調諸多案例顯示，反華敵對勢力高舉「躺平」旗幟，正「努力」地侵蝕青年思想：「國家安全機關工作發現，某境外組織資助各類反華媒體、智庫，炮製『奮鬥=被剝削』、『階層固化=努力無用』等敘事；某境外組織大力資助『躺平網紅』，批量生產『躺平即正義』、『反內捲=反剝削』短視頻，系統性開展『躺平洗腦』。」

進一步指控「有關國家」 此外，文章更進一步指控「有關國家」正推出一系列經濟法案、振興工程、人才計劃等，甚至高薪挖角全球人才：「可以看出他們從來不認同『躺平』，他們只希望我們的青年『躺平』，將我們的發展紅利、戰略機遇、民族未來拱手相讓。」