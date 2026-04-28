網紅白冰逃稅被罰1891萬 買名牌手袋及珠寶報公數

綜合《央視新聞》、《新華社》報道，根據官方調查，白冰主要收入來源為廣告合作，佣金金額可觀，但自2021年以來白冰申報的個人收入卻長期偏低，引起稅務機關注意。經進一步清查，其名下直接或間接持股企業多達十餘間，其中一間設於重慶的個體工商戶被認定高度可疑。該戶長期申報高額營收，卻無任何員工投保紀錄，顯示缺乏實質營運。

擁有超過4000萬粉絲的美食網紅「白冰」，遭國家稅務總局查出透過多種手法逃漏稅，涉案金額高達911.18萬元人民幣，最終遭追繳稅款、滯納金及罰款合計1891.24萬元人民幣，目前相關款項已全數入庫。

此外，調查還發現，白冰控股的一家公司帳面出現大量名牌發票，包括手袋與高價珠寶等，而這些物品多次出現在其個人社交平台影片中，明顯屬於私人消費。稅務機關認定，這類與公司營運無關的支出不得列為成本扣抵，應視為公司對個人的分紅，依法需申報繳納個人所得稅，但白冰並未如實申報。

白冰實際上以個人形象與流量進行內容創作與商業變現，他卻透過設立個體工商戶，將個人收入轉為營業收入，並藉由虛列成本、套用稅務優惠等方式，降低稅負，涉嫌規避個人所得稅。

逃稅逾911萬人民幣

不僅如此，白冰還被查出透過虛報二手樓交易價格以少繳契稅，以及向公司借款用於個人開支等違規行為，整體逃漏稅手法多元且持續時間長。

在掌握完整證據後，稽查單位約談白冰。面對證據，他最終坦承違法事實，包括設立空殼個體戶轉換收入性質、虛列公司成本，以及其他逃漏稅行為。案件於2025年10月正式裁決，依《中華人民共和國稅收徵收管理法》等規定，補徵稅費並加重處罰。

官方表示，近年透過稅收大數據分析，已加強對高收入網紅與直播帶貨族群的監管，強調任何形式的逃漏稅行為都將依法嚴懲。此案也再度對網紅經濟敲響警鐘，提醒網紅依法納稅，避免犯法。