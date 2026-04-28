江蘇廿歲女自作多情四出表白連環被拒　被確診「桃花癲」(有片)

春季因氣候溫暖、萬物復甦，是否容易令人春心蕩漾？江蘇一名20多歲的女大學生，聲稱感覺到身邊多位男同學都對自己有好感，於是主動對多人表白，即使接連被拒絕，她仍認為對方只是在欲擒故縱。家人察覺其情緒極度異常後帶她求醫，經精神科醫生診斷後，證實該名女生患上了春季高發的「桃花癲」。

綜合《荔枝新聞》、《長江雲新聞》等內地媒體報道，南京鼓樓醫院醫學心理科沈迪文醫生分析道，該名女大學生患病時，其性格跟跟以往完全不一樣，已經出現了「上頭」的感覺，她不是針對某1名男同學積極主動追求的表現，而是認為所有男同學都對她有好感，然後會打扮得過於誇張來吸引注意力，如果積極主動的行為過於誇張，就是輕躁狂的預警。