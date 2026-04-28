小息10分鐘縮短成5分鐘 廣東中山大學認設計不周向師生道歉

廣東中山大學近日傳出擬調整小息時間，引發校內學生強烈反彈。根據流出的調整方案，原本10分鐘的課間休息時間擬縮短為5分鐘，午飯時間也可能縮減至約1小時，引來不少學生在社交平台發文抱怨，認為影響上課與休息品質。對此，校方已出面致歉，並表示將審慎檢討相關規劃。

據《九派新聞》報道，有在校研究生受訪指出，此次調整令人難以理解，若課間休息僅剩5分鐘，無論學生或教師都難以應付基本需求，「老師可能連上廁所、稍作休息的時間都不夠。」此外，原本上午第二節與第三節課之間約30分鐘的課間休息時間，也傳出將縮短為20分鐘，但由於部分課程需跨校區或不同教學樓上課，時間並不足夠，學生擔心將影響出席與學習效率。