小息10分鐘縮短成5分鐘 廣東中山大學認設計不周向師生道歉

廣東中山大學近日傳出擬調整小息時間，引發校內學生強烈反彈。根據流出的調整方案，原本10分鐘的課間休息時間擬縮短為5分鐘，午飯時間也可能縮減至約1小時，引來不少學生在社交平台發文抱怨，認為影響上課與休息品質。對此，校方已出面致歉，並表示將審慎檢討相關規劃。
據《九派新聞》報道，有在校研究生受訪指出，此次調整令人難以理解，若課間休息僅剩5分鐘，無論學生或教師都難以應付基本需求，「老師可能連上廁所、稍作休息的時間都不夠。」此外，原本上午第二節與第三節課之間約30分鐘的課間休息時間，也傳出將縮短為20分鐘，但由於部分課程需跨校區或不同教學樓上課，時間並不足夠，學生擔心將影響出席與學習效率。
提供兩方案缺乏彈性
根據學生提供的問卷內容，校方當時提出兩種作息調整方案供投票，但兩案皆維持縮短後的課間時間，僅在是否安排第六節課上有所差異。其中一案甚至使午休時間進一步壓縮至約1小時10分鐘。學生批評，問卷選項缺乏彈性，未提供維持現狀或其他替代方案，質疑校方未充分蒐集多元意見。
相關消息曝光後迅速在網路發酵，不少學生直言「完全沒有考慮實際情況」、「只是形式上的詢問」，更有人質疑校方決策過程過於倉促，缺乏溝通。
面對輿論壓力，中山大學於4月27日晚間發布說明，向全體師生致歉。校方表示，此次問卷在設計上確有不周之處，且未充分說明調整背景與原因，便倉促發布，導致師生產生困擾與誤解，對此深感抱歉。目前該問卷連結已停止使用，但已填寫的意見與建議，校方強調將由專人彙整分析，作為後續檢討的重要依據。
校方相關人員亦回應，已注意到學生反映，將持續關注並回應師生關切。至於最終是否實施作息調整，以及是否重新設計方案，仍有待進一步評估與討論。
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