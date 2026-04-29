習近平主持政治局會議　籲提升能源安全應對不確定性

中國日前公布今年第一季GDP年增5％，優於預期並創三季以來最高增速，官方持續釋出穩經濟訊號。總書記習近平今主持中共中央政治局會議，指出今年以來經濟表現「起步有力」，但坦言仍面臨壓力與挑戰，要擴大內需、提升能源資源安全，以應對不確定性。
據官方《新華社》報道，中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟情勢及經濟工作。由中共中央總書記習近平主持會議。會中指出，各地區各部門靠前發力、綜合施策，經濟起步有力，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難與挑戰，經濟持續穩中向好的基礎仍需進一步鞏固。要增強信心，以更大力度和更實措施抓好經濟工作。
維持市場流動性充裕
會議認為，在中央統籌領導下，各地政府提前部署政策、加強協同施策，使經濟運行維持穩定。不過官方也直言，經濟「穩中向好」的基礎仍需強化，要求各部門進一步提振信心，推出更具體、有效的措施，以確保全年發展目標順利推進。
在政策主軸上，會議重申將延續「穩中求進」基調，強調深化改革開放與推動高品質發展，並持續強化科技自主與產業鏈安全。同時，將透過更積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，擴大內需市場、優化供給結構，並同步穩定就業、企業營運與市場信心，提升經濟內生動能。
宏觀政策方面，會議要求提高財政支出效率，確保基層運作與基本民生支出無虞；貨幣政策則需兼顧靈活與精準，維持市場流動性充裕，同時確保人民幣匯率在合理區間內穩定。官方亦強調，未來將加強政策協調性，避免各項措施出現互相掣肘。
在擴大內需部分，中國將持續推動消費升級，增加優質商品與服務供給，並加快服務業發展。此外，基礎建設投資仍是重點，包括水利設施、新型電網、算力網絡及城市地下管線等工程，並推動條件成熟的重大項目儘速開工，以帶動經濟成長。
加快服務業發展
產業政策方面，會議提出加快建構現代化產業體系，維持製造業比重，同時整治過度競爭現象，推動全國統一大市場建設。值得注意的是，官方再度強調「人工智能+」行動，同時進一步深化國資國企改革：「系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高品質發展的確定性應對各種不確定性。」
針對風險控管，會議點名房地產與地方債問題，強調將穩定房市、推動城市更新，同時有序化解地方政府債務，並改善企業被拖欠款項問題。金融體系方面，將持續推動中小銀行改革，並穩定資本市場信心。
在民生議題上，官方表示將優先穩定就業，並加強教育、醫療與托育資源配置，同時確保農產品供應與價格穩定，避免出現大規模返貧情況。此外，也將持續強化公共安全，包括防災、食品與藥品安全等領域。
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