習近平主持政治局會議　籲提升能源安全應對不確定性

中國日前公布今年第一季GDP年增5％，優於預期並創三季以來最高增速，官方持續釋出穩經濟訊號。總書記習近平今主持中共中央政治局會議，指出今年以來經濟表現「起步有力」，但坦言仍面臨壓力與挑戰，要擴大內需、提升能源資源安全，以應對不確定性。

據官方《新華社》報道，中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟情勢及經濟工作。由中共中央總書記習近平主持會議。會中指出，各地區各部門靠前發力、綜合施策，經濟起步有力，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難與挑戰，經濟持續穩中向好的基礎仍需進一步鞏固。要增強信心，以更大力度和更實措施抓好經濟工作。