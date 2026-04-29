高市倡日本準備好長期戰爭　外交部：要再成東亞禍源？

據《共同社》報道，日本首相官邸27日首次召開專家會議，旨在修訂《國家安全保障戰略》等3份安全保障相關文件。高市早苗在會議上表示，修訂工作是左右國家命運的重要工作，為確保日本的和平與獨立，政府必須積極推動防衛能力的根本性強化，日本應推進應對「新型作戰方式」能力，為長期戰爭做好準備，繼續提高海上安保能力、推進網絡安全和經濟安全保障等領域的發展。

日本政府正式啟動《安保三文件》修訂程序，日本首相高市早苗召開首次專家會議，指出面對俄烏戰爭與中東局勢衝擊，因應「新型作戰方式」，要做好「長期戰爭」準備。對此，中國外交部回應：「日本是不是要重蹈歷史覆轍，再次成為東亞的禍源？」

據內地《觀察者網》消息，對於日本安保政策出現轉向，引來北京不滿，外交部發言人林劍28日在例行記者會上表示：「近期高市政權大力發展軍工產業，現在又公然宣稱為長期戰爭做準備。歷史上日本曾挑起戰爭、侵略他國，現在又在渲染所謂的『緊張局勢』，是不是要重蹈歷史覆轍，在『再軍事化』的道路上狂飆突進，再次成為東亞的禍源？」

政策上出現「危險冒進」

林劍進一步指出，日本過去曾發動侵略戰爭，對中國及亞洲多國造成深重災難。正因如此，《開羅宣言》、《波茨坦公告》及日本投降相關文件均對其軍事發展設下限制，日本憲法亦對軍力及交戰權有所規範。他批評，從「專守防衛」走向「長期戰爭」準備，顯示日本在安全政策上出現「危險冒進」。

此外，林劍強調，今年適逢東京審判開庭80週年，在此歷史節點，日本不僅未深刻反省過往侵略行為，反而推動軍事擴張，相關動向已引起國際社會關注。他呼籲各國保持警惕，防範所謂「新型軍國主義」抬頭。