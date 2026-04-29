LABUBU雪櫃未開賣先熱炒　二手叫價高達15倍逾9萬元

限量聯名商品再掀炒作風潮。內地潮玩IP「LABUBU 」推出的限量款冰箱（雪櫃）尚未正式開賣，二手市場價格已大幅飆升，要價超9萬人民幣（約10.3萬港元），比原定價格溢價達15倍，引發市場關注與消費風險討論。 預約總數已突破3.7萬人 據《第一財經》報道，LABUBU 冰箱官方定價為5999元人民幣（約6,875港元），每款全球限量999台，且每台均附獨立編號，強化收藏價值。記者4月28日查詢電商平台發現，兩款冰箱的預約總數已突破3.7萬人，顯示供需嚴重失衡，多數消費者恐難以順利入手。

在「物以稀為貴」與IP熱潮帶動下，儘管商品尚未開賣，已有不少賣家在二手平台提前「預售」。目前市面喊價從6,999元至1萬元人民幣不等，部分甚至開出高達92,300元人民幣的價格，溢價幅度驚人。面對買家質疑是否能確保成功搶購，部分賣家聲稱「若未搶到可全額退款」，但交易保障仍存疑慮。

LABUBU多次出現炒作 事實上，LABUBU 過去已多次出現類似炒作情況。旗下玩偶產品，特別是「隱藏款」，曾被炒至數倍甚至數十倍價格，有消費者為蒐集全套商品（含隱藏款）不惜砸下逾20萬元人民幣高價。然而市場熱度消退後，部分商品價格出現「腰斬」，導致高價接手的買家蒙受損失。此外，也有消費者反映在二手平台購買後，遇到退換貨困難等糾紛。