中日船隻釣魚島對峙　中國海警：將持續進行維權執法

中日船艦在釣魚島海域再爆對峙。（示意圖／美聯社）

據海警局官方微信公眾號發布消息，新任發言人姜略表示，4月28日，日本「鶴丸」號漁船進入釣魚島領海，中方海警艦艇已依法採取必要管控措施，並對該船進行警告驅離。中方重申：「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島海域進行維權執法，維護國家主權和海洋權益。」

中國海警與日本漁船、公務船近日在釣魚島海域出現對峙，中國海警昨日表示，日本漁船進入釣魚島領海，依法對其採取管控並警告驅離，日方則反控中國海警船連續兩天進入釣魚島周邊日本領海，引發外界關注區域緊張情勢是否升高。

根據日本《共同社》報道，日本第十一管區海上保安總部（位於那霸）表示，4月27日已有兩艘中國海警船駛入釣魚島周邊日本領海，且至28日仍持續停留，為連續第二天出現相關情況，也是今年第8次進入。日方指出，相關中國船隻搭載機關炮，並試圖接近日本漁船，日本巡邏船已要求其離開。

連續165天發現中國公務船

日方同時透露，在釣魚島毗連區外側，另有兩艘中國公務船活動。若將毗連區計入，該海域已連續165天發現中國公務船蹤跡，顯示中方船艦活動頻率維持高檔。

據悉，海警局年初曾公布數據，指過去五年累計動用艦艇約55萬艘次、航空器約6,000架次執行海上維權任務，其中針對釣魚島海域共進行134次領海巡航。僅2025年，相關海域巡航天數即達357天，顯示中方在該區域的常態化執法趨勢。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章