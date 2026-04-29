內地「性商教母」復出一堂三千　親扮青蛇傳授「妖氣」

有「性商教母」封號、內地網紅周媛以「眼神給出去」、「身體X字形」爆紅後，因傳播低俗擦邊內容、違背公序良俗被官方封禁，近日再度被揭發持續舉辦線下課程，儘管相關爭議未歇，報名熱度仍高，引發輿論關注其營運模式與監管問題。

本人僅現身約一小時

根據《中國新聞周刊》報道，周媛的線下課程近期在湖南長沙一處商業大樓低調舉行，課程為期三天，學費從999元至3,180元人民幣（約1,145港元至3,645港元）不等，主要鎖定三、四十歲女性族群。不過，有學員指出，實際課程中，周媛本人僅現身約一小時，其餘時間多由旗下「導師」授課。