內地「性商教母」復出一堂三千　親扮青蛇傳授「妖氣」

有「性商教母」封號、內地網紅周媛以「眼神給出去」、「身體X字形」爆紅後，因傳播低俗擦邊內容、違背公序良俗被官方封禁，近日再度被揭發持續舉辦線下課程，儘管相關爭議未歇，報名熱度仍高，引發輿論關注其營運模式與監管問題。
本人僅現身約一小時
根據《中國新聞周刊》報道，周媛的線下課程近期在湖南長沙一處商業大樓低調舉行，課程為期三天，學費從999元至3,180元人民幣（約1,145港元至3,645港元）不等，主要鎖定三、四十歲女性族群。不過，有學員指出，實際課程中，周媛本人僅現身約一小時，其餘時間多由旗下「導師」授課。
報道指出，黑色簾布拉開，一條穿着高跟鞋的腿先探進來，47歲的「性商教母」周媛穿白色緞子吊帶睡裙入場了。她的頭髮盤起來，模仿電影《青蛇》裏的白蛇，邊扭着腰邊問：「妹妹，這裏為甚麼坐着這麼多人？」
角色扮演與肢體互動
接着她和學員們互動，讓大家把手放在她的胸、腰、臀和大腿上撫摸，術語叫做「輕柔地撫觸」。周媛會先給一個錯誤答案，瞪着眼蹲下來，冷不防地抓起對方的手，大聲問：「這樣有感覺嗎？有沒有？」然後她再給出正確答案，眨着眼注視著對方，微張着嘴說：「看看人家，摸摸我。」
現場描述顯示，課程以高度戲劇化方式進行，講師透過角色扮演與肢體互動，強調「提升魅力」與「經營關係」等概念，並設計分組演練等環節，強化學員參與感。見學員身體僵硬，周媛會斜睨對方一眼：「寶貝，今天我們都是『妖』。」隨後學員被分為三人一組，到舞台上當眾展示剛才學到的「妖」。
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