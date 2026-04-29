內地專家稱影相「比V」有風險　1.5米內恐遭盜指紋

許多人拍照時習慣比出「V」手勢，但這個看似無害的動作，恐怕潛藏私隱外洩風險。近日有內地職場實境節目探討新型詐騙手法，其中提到拍照距離在1.5米內恐透過照片擷取指紋，引發網路熱議。 據《中國青年報》報道，節目來賓、內地金融專家李暢指出，當拍照距離在1.5米內，且手指正對鏡頭時，影像有機會完整捕捉指紋細節，理論上甚至可達到高度還原；距離1.5至3米之間，仍可能取得約五成資訊；超過3米，辨識難度才會大幅提高。 受光線及對焦等因素影響

對此，中國科學院大學教授荊繼武進一步說明，目前主流相機動輒具備千萬畫素以上解析度，以1,200萬畫素為例，拍攝一米長物體時，解析度可細至約0.25毫米。若透過多張影像疊合與技術處理，在理想條件下確實有機會重建指紋。不過他也強調，實務上仍會受到光線及對焦等因素影響，增加還原難度，但隨着設備精度提升，相關風險不容忽視。 專家提醒，指紋屬於高度敏感的生物識別資訊，一旦外洩，恐被不法分子用於身份冒用，甚至開啟指紋電子鎖、偽造門禁打卡紀錄等，對個人財產與隱私安全構成威脅。因此，民眾在拍照時應避免手掌、指紋清晰曝光，必要時可進行遮擋或後製處理。