台婦疑無按鐘搭過站狂鬧　車長嚎哭「不要欺負司機」登上CNN(有片)

台灣有網民上周五(24日)在社交平台分享一段主題為「欺負司機」的影片，巴士上一名婦人要下車，車長認為沒按下車鈴，因此未靠站，雙方大聲爭執，期間司機突然情緒崩潰，伏在軚盤嚎哭：「為甚麼要欺負司機」，影片事後被瘋傳，還登上美國有線新聞網絡(CNN)新聞。
綜合報道，根據社交平台Threads網民上載的影片顯示，巴士過站不停，一名婦人堅持有刷卡也有按鐘示意落車，但車長告知：「阿姨妳是刷卡，妳沒按下車鈴，我怎麼會知道！」因此雙方在車上吵起來，婦人罵車長：「不要那麼大聲」，車長一度氣得要喊「叫警察」、「不要欺負司機，司機有心臟病」，婦人也強硬回應：「我也有心臟病，我有去開刀捏」。最後車長情緒潰堤，直接伏在軚盤上放聲大哭地控訴：「為甚麼要欺負司機啊，明明就沒有按。」車上乘客見狀也幫忙緩頰，婦人似乎被嚇到，連說：「好好好，拍謝拍謝(閩南語，『抱歉』意思)，我有按(鐘)……但沒亮(燈)」。
網民：這個方法不錯 可以提供給其他司機使用
詎料影片隨即被瘋傳，被轉載至其他平台，甚至登上CNN。台北一位巴士車長與乘客爭執，最後淚流滿面大崩潰，顯示公共汽車司機工作時壓力很大。隨著事件引起廣泛討論：「這能上CNN?」、「這是司機日常，搭車不招手，招手不搭車，下車不按鈴，按鈴不下車，很多乘客把刷卡當作下車鈴」、「當司機會通靈喔！」、「我猜司機是真的哭了，這個方法不錯，可以提供給其他司機使用」、「司機真的很辛苦，我坐巴士都會說謝謝」。相關巴士公司其後表示，已安排讓該車長先放2天假，並接受心理上的輔導，之後回來上班也會送上紅包慰問打氣。
A bus driver in Taipei broke down in tears during an argument with a passenger who said she signaled to get off, while the driver insisted she never pressed the stop button. The video sparked widespread discussion online, with many pointing to the intense pressure drivers face. pic.twitter.com/pHZD0UojV8— Will Ripley (@willripleyCNN) April 28, 2026