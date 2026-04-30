台婦疑無按鐘搭過站狂鬧　車長嚎哭「不要欺負司機」登上CNN(有片)

台灣有網民上周五(24日)在社交平台分享一段主題為「欺負司機」的影片，巴士上一名婦人要下車，車長認為沒按下車鈴，因此未靠站，雙方大聲爭執，期間司機突然情緒崩潰，伏在軚盤嚎哭：「為甚麼要欺負司機」，影片事後被瘋傳，還登上美國有線新聞網絡(CNN)新聞。

綜合報道，根據社交平台Threads網民上載的影片顯示，巴士過站不停，一名婦人堅持有刷卡也有按鐘示意落車，但車長告知：「阿姨妳是刷卡，妳沒按下車鈴，我怎麼會知道！」因此雙方在車上吵起來，婦人罵車長：「不要那麼大聲」，車長一度氣得要喊「叫警察」、「不要欺負司機，司機有心臟病」，婦人也強硬回應：「我也有心臟病，我有去開刀捏」。最後車長情緒潰堤，直接伏在軚盤上放聲大哭地控訴：「為甚麼要欺負司機啊，明明就沒有按。」車上乘客見狀也幫忙緩頰，婦人似乎被嚇到，連說：「好好好，拍謝拍謝(閩南語，『抱歉』意思)，我有按(鐘)……但沒亮(燈)」。