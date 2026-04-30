車Cam直擊︱「幫我繫一下安全帶」惹誤會　的士女乘客伸手幫司機鬧笑話(有片)

台灣高雄機場一名女的士司機，跟一名剛上車女乘客說了「幫我繫一下安全帶」，沒想到對方會錯意，俯身伸手幫司機繫安全帶，一度嚇壞司機(Threads)

搭的士，司機常會說「幫我繫一下安全帶」，但是要幫誰繫安全帶呢？台灣高雄國際機場一名女的士司機，跟一名剛上車女乘客說了「幫我繫一下安全帶」，沒想到對方會錯意，俯身伸手幫司機繫安全帶，一度嚇壞司機，原來對方是一名馬來西亞人，因此誤會了其意思。

事件發生於4月24日下午1時，司機其後將車Cam內部影片上載至Threads平台。片段顯示，當司機提醒「幫我繫一下安全帶」後，女乘客即說「好」，即俯身準備替司機繫安全帶，司機驚嚇之餘隨即急忙解釋「沒有、沒有！」，女客才發現自己誤會「我以為要我幫妳！」、「我以為妳沒有手，想說幫你繫一下安全帶」，場面既尷尬又充滿喜感，二人都忍不住笑出來。女司機大笑，「我幹嘛要你幫我啊！」、「嚇到我了！我被你打敗了。」她還說，這是自己人生第一次遇到這種事情，女乘客也笑回，「我也是第一次幫司機繫安全帶。」

據了解，該名乘客來自馬來西亞，因語言理解差異而出現誤會。司機事後笑言，自己駕駛的士四年多，首次遇到類似情況，「她可能當下以為我在忙，雙手都扶著方向盤」。

網民熱議「2人都很善良」

影片公開後引起網民熱議，不少人留言指「「她很認真的以為要幫妳繫安全帶」、「2個人都很善良」、「笑到停唔到」、「太貼心好可愛」，亦有人認為事件反映不同地區用語差異容易引發誤會。