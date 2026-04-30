中原集團對接「十五五」規劃　AI服務CentaAI獲國家互聯網資訊辦公室備案

中原集團所屬內地公司中原（中國），在內地申報的生成式人工智能（AI）服務「CentaAI」，已正式通過國家互聯網資訊辦公室的備案審批。 中原集團行政總裁施俊嶸表示，在內地成功取得備案的地產代理集團暫有4個，包括中原、貝殼/鏈家、易居和我愛我家，其中只有中原集團在香港和內地均有業務，同時擁有內地及香港房地產市場資料和應用場景，為中原在符合兩地數據跨境合規監管的前提下，統一開發和使用同一個CentaAI大模型提供有利條件。 遵守數字辦指引

CentaAI在開發過程中自覺遵守本港數字辦的《香港生成式人工智慧技術及應用指引》，尤其關注生成內容的準確性與可靠性，致力最大限度抑制模型偏見等技術風險，通過RAG技術避免因模型幻覺導致生成內容偏離事實的情況。 中原集團主動對接國家「十五五」規劃 在內地方面，中原更率先按照《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的要求，完成CentaAI的官方備案程式，成為至今唯一成功備案的香港地產代理集團。此舉不僅是以實際行動完善行業行為，也是中原集團主動對接國家「十五五」規劃的重要里程碑。

劉志強：標誌集團在內地開展AI獲合規根基 中原集團（資訊服務）董事劉志強表示，中原在內地成功完成AI算法備案，不僅標誌著集團在內地開展AI業務具備合規根基，更為香港中原利用AI技術跨地域推廣、精準獲客及客戶服務提供了清晰的政策保障。此舉將有效加速香港及內地業務聯動，為香港及海外投資者進駐內地市場提供更具透明度與專業性的服務鏈條。 劉志強強調，中原團隊自主研發的「安全-可控-可信」全鏈路技術體系，底層採用多源大模型融合架構。該架構以房地產行業垂直模型為核心，輔以通用大模型作能力補強，確保AI對地產專業場景的理解達到業內領先水準。

在數據治理方面，中原表示，嚴格執行數據分類分級及脫敏處理，構建全鏈路安全防線，確保客戶隱私與企業商業秘密萬無一失；集團建立「算法備案、效果評估、風險熔斷」三大機制，實現算法全生命週期管理，確保生成的市場報告與諮詢建議準確、客觀且合法。

中原：CentaAI深度落地 中原表示，CentaAI已在中原中國的業務場景深度落地。在新盤代理領域，團隊利用AI強大的數據處理能力，快速整合區域房價走勢、客戶畫像及成交趨勢，生成直觀的決策報告。這為開發商在投資研究、項目定價及營銷策略上提供了科學的數據支援。

在售樓處現場管理上，中原指，CentaAI 實現了內容生產的全面智慧化。從多種語言翻譯、文案潤色到複雜合同條款解讀，AI輔助將文書處理效率提升逾五成，讓前線經理能更專注於高價值的客戶溝通。此外，透過AI客源分析工具，銷售人員能精準捕捉到訪客戶的潛在需求與誠意度，大幅提升轉化率，為客戶與開發商創造雙贏。 「中原估算」每周五提供最新估價 在香港市場方面，中原數據首席科技總監吳煒溢表示，「中原估算」工具利用AI深度神經網絡技術，為全港130萬個私人住宅單位每周五提供最新估算價，並提供過去30年的走勢圖，供公眾免費查閱。

估算模型的核心是為每個社區內的每棟大廈計算出所有單位的相對權重分佈方案。當任何一個單位成交後，即可按該權重推算出組群內所有其他單位的新估算價。技術團隊首先基於中原多年積累的香港電子地圖、產權框架及單位特徵生成基礎權重方案，再利用土地註冊處過去30年超過 200萬宗成交記錄作為訓練資料，持續優化直至找到最佳權重。自去年8月推出以來，中原估算累計使用量已達1,200萬次。中原表示，將探索自然語言查詢及三維空間資料整合等更多AI應用場景。

吳寶兒：Smart AI Kits提供四大功能 中原集團行政總裁辦公室總監吳寶兒提及，基於CentaAI開發的Smart AI Kits，並提供四大功能，包括智慧文案生成、AI視覺設計、智慧樓盤對比、跨平台同步發布。目前該工具僅供內部使用，中原將持續收集前線回饋進行迭代。 施俊嶸：中原擁抱AI時代的重要一步 施俊嶸認為，此次備案標誌著中原擁抱AI時代的重要一步。未來，中原將聚焦技術迭代與場景拓展，持續優化模型對地產場景的理解能力，提升多模態內容生成與複雜問題解答的準確性，並結合AI、大數據及VR技術，實現樓盤展示、客戶互動及交易流程的全面智慧化。同時，中原會將AI能力延伸至新盤行銷、二手買賣、租賃服務及資產管理等業務鏈，建立「AI+代理人」協作模式，讓AI成為每位同事的「超級助手」。

施俊嶸補充，中原還將積極參與行業AI標準制定，分享實戰經驗，推動地產業 AI 技術的安全、合規及規模化應用，與業界夥伴共同構建健康可持續的 AI 生態，為香港及大灣區的地產科技發展盡一份力。