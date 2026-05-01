他於2025年4月抵達深圳，深圳市高規格迎接，他當時表示，「我帶著一個夢想來到這裡，幾乎一無所有，也許只有幾袋衣服。」報道指出，i-BRAIN實驗室更勝哈佛大學時期，設施包括專用深紫外光微影設備、靈長類實驗平台，該平台擁有約2,000個靈長類實驗籠位，被視為推進侵入式腦機介面技術的重要基礎。

報道表示，腦機介面技術被認為可應用於治療肌萎縮性側索硬化症（ALS）及癱瘓患者，但同時也具有軍事潛力。美國國防部曾指，中方正研究利用該技術提升士兵的「認知能力與戰場感知」。