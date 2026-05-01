美國哈佛大學化學系前主任、腦機介面專家利伯（Charles Lieber），轉赴中國深圳進行研究，《路透社》昨披露，該處提供靈長類實驗設施與晶片製造設備等先進研究資源，凸顯中美科技人才大戰越演越烈。
深圳提供高規格研究設備
報道指出，現年67歲的利伯目前擔任「腦研究、先進介面與神經技術研究所」（i-BRAIN）創始主任，該機構隸屬於深圳醫學科學院（SMART），並獲深圳市政府資金支持，擁有靈長類實驗設施與晶片製造設備等先進資源。
利伯於2020年1月被美國聯邦調查局查出，他任職哈佛大學化學系主任期間，參與中國「千人計劃」未有申報被捕，事後他遭哈佛免除教職，2023年4月被處以2年監外看管，2023年自哈佛大學退休。
他於2025年4月抵達深圳，深圳市高規格迎接，他當時表示，「我帶著一個夢想來到這裡，幾乎一無所有，也許只有幾袋衣服。」報道指出，i-BRAIN實驗室更勝哈佛大學時期，設施包括專用深紫外光微影設備、靈長類實驗平台，該平台擁有約2,000個靈長類實驗籠位，被視為推進侵入式腦機介面技術的重要基礎。
報道表示，腦機介面技術被認為可應用於治療肌萎縮性側索硬化症（ALS）及癱瘓患者，但同時也具有軍事潛力。美國國防部曾指，中方正研究利用該技術提升士兵的「認知能力與戰場感知」。
有分析人士認為，利伯案反映美國在防範關鍵技術外流方面的制度不足，一名華府智庫學者表示，「如果把他視為技術流動的載體，我們識別了問題，也進行了懲罰，但並未阻止整體趨勢。」
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