廣州地鐵一男子亂噴辣椒水 乘客咳嗽流淚爭相落車（有片）

廣東省廣州地鐵3號線在4月30日，有一名男子在車廂內疑似使用辣椒水噴霧，導致多名乘客不適，並引發車廂混亂，現場一度陷入恐慌。

《荔枝新聞》報道，根據多名乘客上傳影片顯示，事發當時一名男子突然拿出噴霧劑，在車廂內狂噴，現場瀰漫刺鼻氣味，不少乘客當場出現咳嗽、流淚等情況，大家慌忙撤離。有目擊者表示，現場情況突然失控，「突然一股刺鼻的味道，所有人都哭，被人群硬推下車。」

一名親歷者張姓女子透露，事發時正在搭乘地鐵前往市區，「我老公當時跟我說快跑，然後突然一股很嗆的味道，大家都開始不舒服。」事件發生後，有乘客情緒激動，甚至一度試圖圍堵肇事男子，但現場秩序隨後被控制。