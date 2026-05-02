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中國
出版：2026-May-02 10:20
更新：2026-May-02 10:20

廣州地鐵一男子亂噴辣椒水　乘客咳嗽流淚爭相落車（有片）

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廣州地鐵一男子亂噴辣椒水　乘客咳嗽流淚爭相落車（有片）

廣州地鐵一男子亂噴辣椒水　乘客咳嗽流淚爭相落車（有片）

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廣東省廣州地鐵3號線在4月30日，有一名男子在車廂內疑似使用辣椒水噴霧，導致多名乘客不適，並引發車廂混亂，現場一度陷入恐慌。

《荔枝新聞》報道，根據多名乘客上傳影片顯示，事發當時一名男子突然拿出噴霧劑，在車廂內狂噴，現場瀰漫刺鼻氣味，不少乘客當場出現咳嗽、流淚等情況，大家慌忙撤離。有目擊者表示，現場情況突然失控，「突然一股刺鼻的味道，所有人都哭，被人群硬推下車。」

一名親歷者張姓女子透露，事發時正在搭乘地鐵前往市區，「我老公當時跟我說快跑，然後突然一股很嗆的味道，大家都開始不舒服。」事件發生後，有乘客情緒激動，甚至一度試圖圍堵肇事男子，但現場秩序隨後被控制。

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一男子在廣州地鐵3號線噴辣椒水 一名男子突然拿出噴霧劑，在車廂內狂噴，現場瀰漫刺鼻氣味 有網民目擊事件，懷疑該男子偷竊不成以辣椒水製造混亂 另一疑似目擊者懷疑該男子偷拍被發現

疑犯已被捕

對於廣州地鐵辣椒水事件，廣州地鐵警方回應指出，肇事男子確實在車廂內噴灑疑似辣椒水物質，並表示，「目前這個人已經拘捕了，派出所正在進一步調查處理。」至於事故原因及男子動機，目前仍在調查中，相關部門也正評估事件對公共安全的影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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