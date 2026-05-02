廣州地鐵一男子亂噴辣椒水　乘客咳嗽流淚爭相落車（有片）

廣東省廣州地鐵3號線在4月30日，有一名男子在車廂內疑似使用辣椒水噴霧，導致多名乘客不適，並引發車廂混亂，現場一度陷入恐慌。
《荔枝新聞》報道，根據多名乘客上傳影片顯示，事發當時一名男子突然拿出噴霧劑，在車廂內狂噴，現場瀰漫刺鼻氣味，不少乘客當場出現咳嗽、流淚等情況，大家慌忙撤離。有目擊者表示，現場情況突然失控，「突然一股刺鼻的味道，所有人都哭，被人群硬推下車。」
一名親歷者張姓女子透露，事發時正在搭乘地鐵前往市區，「我老公當時跟我說快跑，然後突然一股很嗆的味道，大家都開始不舒服。」事件發生後，有乘客情緒激動，甚至一度試圖圍堵肇事男子，但現場秩序隨後被控制。
疑犯已被捕
對於廣州地鐵辣椒水事件，廣州地鐵警方回應指出，肇事男子確實在車廂內噴灑疑似辣椒水物質，並表示，「目前這個人已經拘捕了，派出所正在進一步調查處理。」至於事故原因及男子動機，目前仍在調查中，相關部門也正評估事件對公共安全的影響。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
哈哈哈哈哈哈哈— MR.486 (@kiss486) May 1, 2026
2026年4月30日22時40分，中國廣州地鐵3號線，有一年輕男子手持辣椒噴霧在車廂裡狂噴，數十人被放倒。超級慘。
幸好他手上是便宜劣質品，不然情況會更慘。 pic.twitter.com/kUtbmOW08Q
【广州地铁上，男子偷东西被抓，朝整车厢喷辣椒水，被乘客追打抓获】4月30日晚，多名网友发帖称，广州地铁三号线一男子疑似被指偷拍（也有说偷窃）后，在车厢内掏出疑似辣椒喷雾乱喷。— 王局拍案 (@wangjupaian) May 1, 2026
现场乘客称，整个车厢弥漫刺激性气体，不少人被呛到睁不开眼、呕吐，部分老人和小孩出现不适甚至晕倒。… pic.twitter.com/nE7RaBeEu6