東航航班撞上海虹橋機場廊橋　機翼數度碰擦乘客驚

中國東方航空今日（2日）發生一宗地面意外事件。一架從四川成都飛往上海的航班，在落地後滑行至機位停靠過程中，疑似因機械故障未能及時停下，導致機翼與登機廊橋發生碰擦。所幸機上旅客全數平安，已依序下機，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
綜合《新黃河》、《南方都市報》等陸媒報導，中國東方航空發布聲明指出，該公司一架成都飛往上海的航班，上午降落後於緩速滑行接近停機位時出現機械異常，機組人員立即依標準程序處置，但最終仍與廊橋發生局部碰撞。航空公司對事件造成旅客不便表達歉意，並強調目前正全面調查事故原因。
飛機進入機位未能即時停止
據了解，涉事航班為MU-5406，航線由成都雙流國際機場飛往上海虹橋國際機場，實際於上午9時18分起飛，11時33分抵達，執飛機型為空中巴士A350-941，機齡約4.4年。多段網傳影片顯示，該架東航客機在進入停機位時未能即時停止，左側機翼與廊橋發生碰撞，甚至出現短暫後退後再次觸碰的情況。畫面中可見機組人員提醒乘客繫好安全帶，現場氣氛一度緊張。
有乘客向媒體表示，事故發生於飛機落地後，「當下撞擊感明顯，但不算劇烈，類似遇到氣流顛簸」。旅客下機後，航空公司人員安排掃碼領取相關補償，後續行程則另行協助安排。上海虹橋國際機場方面對外回應，暫無進一步資訊，建議向航空公司查詢；東航客服則表示，事件原因仍在加速釐清中，後續將透過官方管道統一說明。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章