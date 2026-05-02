東航航班撞上海虹橋機場廊橋　機翼數度碰擦乘客驚

中國東方航空今日（2日）發生一宗地面意外事件。一架從四川成都飛往上海的航班，在落地後滑行至機位停靠過程中，疑似因機械故障未能及時停下，導致機翼與登機廊橋發生碰擦。所幸機上旅客全數平安，已依序下機，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

綜合《新黃河》、《南方都市報》等陸媒報導，中國東方航空發布聲明指出，該公司一架成都飛往上海的航班，上午降落後於緩速滑行接近停機位時出現機械異常，機組人員立即依標準程序處置，但最終仍與廊橋發生局部碰撞。航空公司對事件造成旅客不便表達歉意，並強調目前正全面調查事故原因。