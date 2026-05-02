江西景區帥哥NPC壁咚、嘴餵遊客棒棒糖　官媒痛批：擦邊低俗！

「景區NPC」是近年暴紅的旅遊新趨勢，景區聘請演員扮演如古裝人物等特定角色與遊客互動，主打「沉浸式互動」吸引遊客。《人民日報》點名江西西葛仙村的「小黃魚」「雞公」等NPC，指他們以撒嬌、用嘴咬著棒棒糖送到遊客口中等「擦邊式」互動，滿足年輕人追求「情緒價值」、社群打卡的需求。

五一長假期間，許多景區使出渾身解數吸引遊客，而近年「景區NPC」（真人扮演的非玩家角色）蔚為潮流。不過，官媒《人民日報》1日發文砲轟景區「畸形內卷」，指包括壁咚、借位接吻、過度肢體接觸、用嘴送棒棒糖互動表演走向「低俗化」，批評此種「擦邊」操作拉低文旅業格調。

官媒稱，曖昧的表演和互動借助短影片快速傳播，短期可能拉升話題度與客流量，但完全依靠感官刺激與獵奇心理吸引受眾，易引發輿論爭議。且此類表演複製門檻低，一旦跟風泛濫會造成審美疲勞。且有網友憂心這類「擦邊式NPC」恐會對未成年遊客帶來不良影響。

官媒批：博眼球的歪路子

官媒強調，沉浸式文旅的核心是文化和質感，而非「博眼球的歪路子」，並以河北唐山河頭老街的NPC「李白」為例。「李白」依托老街古風底蘊，與遊客即興對詩，這種互動老少皆宜，既有娛樂性又有文化價值。